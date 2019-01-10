Yıldırım: Çıktığım yoldan geri dönmem

TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, istifa tartışmalarıyla ilgili olarak, ''Tartışma siyasi tartışmadır, hukuki altyapısı yoktur. Çıktığım yoldan geri dönmem'' ifadesini kullandı. Yıldırım "Eşitsizlikten bahsediyoruz o zaman herkes istifa etsin, milletvekili, bakan belediye başkanı, buyursun bütün adaylar bulundukları pozisyonları bıraksın" dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, TBMM'de parlamento muhabirleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

İstifa tartışmaları

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Binali Yıldırım, Meclis Başkanı'nın belediye başkanlığına aday olmasında hukuki açıdan herhangi bir sorun olmadığını da söyledi. Yıldırım ''Tartışma siyasi tartışmadır hukuki altyapısı yoktur. Çözüm yeri YSK'dır. Seçim hukuku YSK'nın işi olarak Anayasa'da tarif edilmiş, Anayasa bakımından diğer kanunlar bakımından hukuksuzluk varsa bunun mercii YSK'dır önüne konu geldiğinde karar verecektir. Siyaseten bu tartışma bizi yormaya yöneliktir, hukuka uymayacak hiçbir işin içinde olmam'' şeklinde konuştu.

''Çıktığım yoldan geri dönmem''

Yıldırım, istifa tartışmaları konusunda ise ''Çıktığım yoldan geri dönmem. Bir işe karar vermeden önce sonuçların ne olacağını araştırırım verdiğim karardan vazgeçecek değilim. Belediye başkanları görevlerinden ayrılıyor mu? Meclis Başkanı'nın imkanı yok, icracı değil, bütçesi yok, ama belediye başkanın elinde her türlü imkan var. Bütün seçime girecekler görevlerini bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın tartışmalar sona ersin. Madem eşitsizlikten bahsediyoruz o zaman herkes istifa etsin, milletvekili, bakan belediye başkanı, buyursun bütün adaylar bulundukları pozisyonları bıraksın. Yasal düzenlemeye gerek yok. Herkes ben ayrılıyorum diyecek sokağa inelim'' ifadelerini kullandı.