Yıldırım: Cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay asla kabul edilemez

Başbakan Binali Yıldırım, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine yapılan saldırıyı "Birkaç kendini bilmez kişinin provakasyonu" olarak değerlendirdi.

Cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, mezarından çıkarılarak Tunceli'de defnedilen Hatun Tuğluk'un cenazesi ile ilgili şunları söyledi:

"Hatun Tuğluk’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu ülkede isteyen istediği yerde yaşar ve vefatı halinde istediği yerde defnedilir. Cenazenin defniyle ilgili yaşanan olay asla ve asla kabul edilemez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur. Zaten valimiz, bakanımız bize bilgi vererek meseleyi hallettiler. Burada bitmiyor, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, gözaltılar sorgulamalar var. Tabii ki bu işin sorumluları kimse bulunacak gereği yapılacak. Kimsenin düşüncesi olmasın. Terörle mücadelede ayrı bir şeydir, birliğimizi kardeşliğimiz bozmaya çalışan bizi birbirimize düşürmeye çalışan provokasyonlara asla ve asla izin vermeyiz."

Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınması

Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in 'FETÖ' suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili ise şu açıklamada bulundu:

"Bu, yargının bir işidir. Tabiatıyla dosya içeriği nedir, neyle suçlanıyor, bunu bilmediğimiz için burada daha fazla değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ümit ederim, gerekli yasal işlemler sonucu isabetli karar verilmiş olur."

"Barzani'ye dostça çağrı yapıyoruz"

IKBY'deki referandum tartışmalarına da değinen Yıldırım, "Türkiye olarak biz burada Sayın Mesud Barzani'ye dostça çağrı yapıyoruz. Vakit varken bu yanlıştan dönün. Aksi halde tabii ki bölgede zaten büyük sorunlar var, PKK ile DEAŞ ile mücadele var ve yıllardan beri devam eden Suriye'deki iç savaş var. Bütün bunlar devam ederken yeni bir sorun alanı oluşturmak en başta orada yaşayan Kürt kardeşlerimize en büyük zararı verir, en büyük haksızlıktır. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü, anayasasında belirtilen Kürdistan federal yapısını değiştirecek herhangi bir adımın atılmasına karşıdır” diye konuştu.