Yıldırım: Bugün tamamlamayı ümit ediyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifine yönelik görüşmeleri bugün tamamlamayı ümit ettiklerini söyledi.

Ankara'da kıldığı Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Anayasa değişikliğinin 2. tur oylaması yapılıyor. Bugüne kadar 11 madde oylandı. Her şey yolunda giderse bugün tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda dün çıkan kavgayı da yorumlayan Yıldırım, "Zaman zaman engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız hakim olduğu Meclis'e yakışmayan davranışlar hem milletvekillerine haksızlık, hem de milletimize haksızlık" diye konuştu.

Milletvekillerinden daha sakin olmalarını ve daha usturuplu hareket etmelerini isteyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin meclisini gasp etmeye kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum."

Başbakan Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iktidardan "siyasi rüşvet aldığı" iddialarına yönelik olarak ise şu yorumu yaptı:

"Bu kavramları kullananlar Devlet Bey'i tanıyamamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan memleketin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi saikle hareket etmeyen bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve geçmiş yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler, bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır.

TBMM Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada son olarak Cumhurbaşkanına Meclis'i fesetme yetkisi veren 11. madde 342 oyla kabul edilmişti.

TBMM Genel Kurulu'nda dün yapılan görüşmelerde bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini kürsüye kelepçelemesinin ardından bazı kadın milletvekilleri arasında kavga çıkmıştı.

Yaşanan arbedede Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in kol protezi çıkmıştı.

HDP'li TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, hastaneye kaldırılmıştı.

Pervin Buldan, Gökçen Özdoğan Enç'i kavgayı başlatmakla suçlamıştı.

Gökçen Özdoğan Enç ise "Amacım kürsü işgaline son vermekti" demişti.