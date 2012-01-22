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Yıldırım: Boğaziçi Köprüsü kapatılmayacak

Binali Yıldırım, Boğaziçi Köprüsü'nün bakım nedeniyle kapatılmasının söz konusu olmayacağını, bakım çalışmalarının ise 8-9 ay sü

22 Ocak 2012 02:00

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Boğaziçi Köprüsü'nün bakım nedeniyle kapatılmasının söz konusu olmayacağını, bakım çalışmalarının ise 8-9 ay sürebileceğini bildirdi.
 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Boğaziçi Köprüsü'nün bakım nedeniyle kapatılmasının söz konusu olmayacağını, bakım çalışmalarının ise 8-9 ay sürebileceğini bildirdi.


Köprü tartışmalarıyla ilgili Bakan Yıldırım son olarak, Boğazici Köprüsü'nün 2013 yılında bakıma alınacağını, bu çalışmalar sırasında alınacak tedbirlerle halkın mağdur edilmeyeceğini belirtmişti.


Bakım esnasında mağduriyet yaşanamaması için ona göre planlama yapılacağını söyleyen Yıldırım, trafiği en az etkiyecek tarzda bir bakım programı gerçekleştirileceğini, endişeye gerek olmadığını söylemişti.


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