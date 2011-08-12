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Yıldırım birkaç gün hastanede İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2011 23:35

-Yıldırım birkaç gün hastanede İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Turgut, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Endokrin Kliniğine yatırıldığını belirterek, tansiyon düzensizliği mevcut olan hastaya yapılan konsültasyonlar sonucu birkaç gün tıbbi takip kararı verildiğini bildirdi.  Tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinde rahatsızlanarak, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapan Başhekim Turgut, Yıldırım'ın, mevcut kronik hastalıklarının rutin kontrollerini yapmak ve diyabet ilaçlarına verdiği cevabı izlemek üzere Endokrin Kliniğine yatırıldığını kaydetti.  Turgut, ''Tansiyon düzensizliği mevcut olan hastamıza yapılan konsültasyonlar sonucu birkaç gün tıbbi takip kararı verilmiştir'' ifadesini kullandı. Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık da AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin rahatsızlığının ciddi olduğunu ve hastaneden çıkmaması gerektiğini ifade ederek, ''Aziz bey hastaneden çıkmak istiyor. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasının farklı yerlere çekilmesini, 'cezaevinde kalmamaya çalışıyor' imajı yaratılmasını istemiyor'' diye konuştu.

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