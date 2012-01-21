-Yıldırım: Bir kaptanın tayfaları gibi çalışıyoruz İZMİR (A.A) - 21.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için sağlığını bile hiçe sayarak gece gündüz demeden bize önderlik ediyor. Bizler de bir kaptanın tayfaları gibi çalışıyoruz'' dedi. Orman ve Şu İşleri Bakanlığının yürüttüğü projelerin temel atma ve açılış törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Orman ve Su İşler Bakanı Veysel Eroğlu, törenin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Ömer Cihat Akay ve partililerle bir araya gelen iki bakan, açılışı gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'in enerjisini ve vaktini şimdiye kadar ''boş siyasetle'' kaybettiğini ifade ederek, ''Artık Başbakanımızın talimatıyla İzmir'de, turizm, altyapı, denizcilik, sanayi ve ticaretle ilgili kapsamlı kalkınma programı uygulamaya geçiyor'' dedi. Kentte hayata geçirmeyi planladıkları 35 projeden yatırım bedeli 17 milyar lira olan 9'unun fiilen başlatıldığını hatırlatan Yıldırım, 20 projenin ise hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun toplu açılış ve temel atma töreninde açıkladığı, İzmir için planlanan 35 gölet projesine de değinen Yıldırım, ''Bugün yaptığımız açılışların bir de bonusu var. 'İzmir'e 35 proje' bir marka oldu. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu da 35 gölet projesini açıkladı. Doğum günümü sordu söyledik. Doğum günü bahane, arkasındaki 35 gölet şahane...'' ifadelerini kullandı. -EXPO süreci- Yıldırım, İzmir'in EXPO 2020 adaylığına da değinerek, şöyle ''EXPO ile ilgili takımımızı da kurduk, çalışmalar başladı. Süreci dışardan destekleyeceğiz. Ama bütün işleri EXPO'ya yüklemek de doğru değil. EXPO olursa ala olur, olmazsa da olur. Program ve projelerimize hız kesmeden devam ederiz'' dedi. Bütün bu gücün arkasında 74 milyon insanın dua ve desteği bulunduğunu, milletin desteği olmadan hiç bir şey yapamayacaklarını kaydeden Yıldırım, ''Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için sağlığını bile hiçe sayarak gece gündüz demeden bize önderlik ediyor. Bizler de bir kaptanın tayfaları gibi çalışıyoruz. İzmir için çok daha güzel projelerimizi önümüzdeki hafta ve aylarda paylaşacağız'' diye konuştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, İzmir'de toplu ulaşımdaki ücretsiz 60 yaş uygulamasının kaldırılmasına yönelik, şu görüşleri dile getirdi: ''Vatandaşa verilmiş bir hakkı geri almak doğru olmaz. En verimli çağlarında İzmir için çalışan insanlarımızın bu hakkı, devam ettirilmelidir. Bu konuda üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Bakanlar Kurulu kararıysa Bakanlar Kurulu kararı, mevzuat değişikliğiyse mevzuat değişikliği... Bu uygulamanın diğer şehirlerde olduğu gibi İzmir'de de devam etmesinden yanayım.'' -Bakan Eroğlu- Orman ve Su İşler Bakanı Veysel Eroğlu da yaptığı konuşmada, İzmir'de yapılacakları daha çok hizmet bulunduğunu belirterek, bugün temeli atılan ve açılışı yapılan projelerden çok daha fazlasını önümüzdeki aylarda hayata geçireceklerini söyledi. Hükümetin, İzmir'de, ''35 dev proje'' sözü verdiğini hatırlatan Eroğlu, kendisinin de 35 gölet sözü verdiğini, 5 göletin bu yıl içerisinde Dikili, Menemen, Kirazlı ve Tire bölgelerinde yapılacağını bildirdi. Eroğlu, ormancılık projelerine de değinerek, ilk kez ormanları arıcılara açtıklarını ve bal ormanları kuracakların belirtti. İzmir'de de bal üretiminde büyük artış olduğuna işaret eden Eroğlu, ''İzmir'i bal üretim ve ihracat üssü haline getireceğiz. Ağaçlandırma seferberliğimiz ise dolu dizgin devam edecek. İzmir her şeyin en güzeline layık. İzmir'de güzel yatırımlar yapacağız'' dedi.