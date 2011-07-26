-YILDIRIM BİR KAÇ GÜN DAHA HASTANEDE İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bir kaç gün daha hastanede kalmasının uygun görüldüğünü bildirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Turgut tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Hastanemizde mevcut kronik hastalıkları nedeniyle yatırılarak tetkik ve tedavisi sürdürülen hastamız Aziz Yıldırım'ın bugün yapılan muayenesi sonucunda şeker hastalığı nedeniyle daha önce kullandığı ilaçlara yeterince cevap alınamadığından ilaç tedavisinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Verilen yeni diyabet tedavisine cevabın değerlendirilmesi için bir kaç gün daha hastanede kalması uygun görülmüştür'' denildi.