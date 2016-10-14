Yıldırım Bayezid'in resmi 564 bin TL'ye satışa çıkıyor

Sotheby's Müzayede Evinde 19 Ekim'de gerçekleşecek müzayedede, 1580 tarihli Sultan I. Bayezid (Yıldırım Bayezid) resmi, 564 bin liraya satışa çıkacak.

İslam Sanatları Dünyası isimli müzayedede, İslam dünyasında bin yılı aşkın bir döneme uzanan sanatsal alışverişin ve etkileşimin hikayesini anlatan seçkin ve nadir eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Hürriyet'in haberine göre; müzayedede, Veronese Okulu'ndan bir sanatçının nadir yapıtlarından biri olan 1580 tarihli Sultan I. Bayezid resmi, 150 bin sterlinden (564 bin lira) satışa çıkacak. Sultanın yüzünü dörtte üç profilden, omzunun üzerinden arkaya bakar halde gösteren portrede, I. Bayezid büyük bir sarık takmakta ve zengin işlemeli bir kaftan ile resmedilmiş.

677 bin TL'ye çini tabak

Erken Osmanlı çiniciliğinin eşsiz bir örneğini yansıtan ve tahmini olarak 1520 tarihli olduğu belirtilen Türk işi nadir İznik mavi-beyaz çini tabak 180 bin sterlin (677 bin lira), Süleyman el-Üsküdari tarafından istinsah edilen 1676 tarihli tezhipli Kuran ise 120 bin sterlin (450 bin lira) açılış fiyatıyla alıcısını bekleyecek.

Müzayedede ayrıca Jafar Ghazi koleksiyonunda bulunan 50 el yazması ve hat eseri de yer alıyor. Koleksiyonda özellikle Osmanlı ve Türkiye eserlerinden 1879 tarihli tezhipli Abdullah Hafid Muhsinzade imzalı Kaside-i Bürde Murakkası, 16. yüzyıldan kalma Ahmed Karahisari imzalı haftanın her günü için dualar (Delail- ül Hayrat) ile 1849 tarihli Mustafa İzzet imzalı tezhipli murakka şeklinde Ka'b İbn-i Zübeyr'in Kaside-i Bürdesi dikkati çekiyor.