Yıldırım: Başkanlık için ay sonunu bekliyorum

Fenerbaçhe Başkanı Aziz Yıldırım “Başkanlıkla ilgili şimdilik susmayı tercih ediyorum. Ay sonunu bekliyorum. Ay sonunda beklenen açıklamayı yapacağım” dedi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı, "Fenerbahçe Kulübü’nün menfaati neyi gerektiriyorsa, onu yapacağım. Ay sonunu bekliyorum. Ay sonunda beklenen açıklamayı yapacağım” dedi. Bu davanın şike davası olmadığını belirten Fenerbahçe Başkanı, “Yaşadıklarımızı herkes gördü. Yaşananlara gülüp geçiyorum. ‘Uzun süre serbest kalamam’ sözünü bilerek söyledim. Çünkü hapiste şike yüzünden yatmıyorum. Akıllarına ne zaman eserse, ne zaman bırakmak isterlerse o zaman serbest kalacağım” yorumunda bulundu.



Emre'ye sahip çıktı



Emre Belözoğlu konusunda da konuşan Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı: Teknik heyete kesinlikle ‘Emre’yi takımda tutun’ ya da ‘gönderin’ tarzında bir telkinim olmadı. Tüm karar Aykut Kocaman’ındır. Ayrıca ırkçılık konusunda da Emre’nin kesinlikle böyle bir davranış yapacağını düşünmüyoruz. Hepimiz günlük hayatımızda sinirlendiğimizde pis kelimesini, arkasına bir şeyler ekleyerek kullanabiliriz. Emre’nin de yaptığı bu. O ırkçılık yapacak bir insan değil. Kaldı ki, Türkiye’de ırkçılık yok...