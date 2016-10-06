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BBC Türkçe

Yıldırım: Başika'da Türk varlığı devam edecek

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Başika kampında bulunun Türk askerlerinin, ülkedeki istikrarsızlık nedeniyle bölgede kalmaya devam edeceğini söyledi.

06 Ekim 2016 17:01

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ın Musul kenti yakınlarındaki Başika kampında bulunun Türk askerlerinin ülkedeki istikrarsızlık nedeniyle bölgede kalmaya devam edeceğini söyledi.

Ankara'da Ticrat ve Sanayi Şurası'nın açılışında konuşan Yıldırım, "İleri geri konuşmak Irak hükümetinin haddi değildir" dedi.

Irak'ta 63 ülkeden asker olduğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'ın Türkiye'nin oradaki askeri varlığına takılması abesle iştigaldir. İyi niyetli değildir. Türk varlığı orada kalmaya devam edecektir."

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Yıldırım, Musul'un IŞİD'den temizlenmesi konusunda da başta ABD olmak üzere, İran hükümeti ve aşiretlerden oluşan milis gücüyle çalışma yapıldığını belirtti.

Başbakan Yıldırım, "Tüm bunlar yapılırken, operasyonun yaklaştığı bu günlerde Irak'tan anlaşılmaz tepki geldi" diye konuştu ve ekledi:

"PKK'nın barındığı Irak'ta bugüne kadar Irak Merkezi Yönetimi tedbir almazken, Türkiye'nin oradaki varlığına takılması abesle iştigaldir. İyi niyetli bir yönü yoktur."

Yıldırım ayrıca Türkiye'nin amacının Irak'ta daha fazla insanlık dramının yaşanmaması, bölgedeki oldu bittilerinin önüne geçilmesi olduğunu vurguladı,

Irak hükümeti ise Türkiye ile arasındaki Başika krizini Birleşmiş Milletler'e (BM) taşımıştı.

Bağdat hükümeti, Türkiye'nin Musul yakınlarındaki Başika kampındaki askeri varlığıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin acil bir toplantı yapmasını talep etmişti.

Irak Meclisi, Türkiye'nin Musul'a bağlı Başika'daki askeri varlığını kabul etmediğini açıklayan ve Türk askerlerini "işgalci güçler" olarak nitelendiren bir açıklama yapmış, Dışişleri Bakanlığı Irak Meclisi'ni kınamıştı.

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