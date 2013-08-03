Binali Yıldırım İBB'ye aday olacak mı?

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin "Biz üstümüze lazım olmayan işlerle uğraşmayalım. Başbakanımız, günü ve zamanı geldiğinde en iyi adayı açıklar" dedi.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın Üsküdar'da düzenlenen sahur programına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım taksicilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi.

İzmir ile İstanbul'u birbirine bağlayan otoyol hakkında bilgi veren Yıldırım'a bir taksici, büyükşehir belediye başkanlığı için çağrıda bulundu.



'Ben halimden memnunum'



Vatandaşın, "Sayın Bakanım İstanbul'la İzmir'i birbirine bağladınız, çok güzel de siz nerede kalmayı düşünüyorsunuz " sorusuna Yıldırım, "Kardeşim benim iyi-kötü bir işim var. Sağolun bana iyilik yapıyorsunuz ama ben halimden memnunum. Dünya kadar yapacak iş var" yanıtını verdi.

Bazı taksicilerin ısrarla "Büyükşehir belediye başkanımız ol" sözleri üzerine Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Şimdi biz üstümüze lazım olmayan işlerle uğraşmayalım. Şimdi belediye başkanı var, her şey var. İstanbul'un sahipleri var. Onun için bizim görevlerimiz var. Bak şu saydığmız işleri kim yapacak 29 Ekim'de Marmaray'ı açacağız. Hızlı treni açacağız. Herkes dört gözle bekliyor. Şimdi bizim kafamızı karıştırmayın, biz işimize bakalım. İstanbul'u en iyi bilen Başbakanımız, günü ve zamanı geldiğinde en iyi adayı açıklar.

Başbakanımız İstanbul'a yakışan en güzel adayı, İstanbulluların da onaylayacağı adayı günü geldiğinde açıklayacaktır. Onun için biz kafa yormayalım. Kim olursa olsun şundan emin olabilirsiniz. İstanbul'a en güzel hizmeti yapacak. Kendi başına belediye başkanı bir şey yapamaz. Arkasında kapı gibi hükümet olacak ki belediye başkanı orada başarıyı ortaya koysun. İnşallah daha güzel olacak."



Marmaray'ın test sürüşü yarın



Bakan Yıldırım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Marmaray'ın test sürüşünü gerçekleştireceğini bildirdi.

Marmaray ile bir hayalin daha gerçek olacağını vurgulayan Yıldırım, Marmaray'ın devreye girmesiyle taksicilerin işlerinin azalmayacağını anlattı.

Yıldırım, "Yolcu bulmak için saatlerce trafikte olmayacaksınız, istasyonlarda bekleyip işinizi yapacaksınız, iş hemen hazır, havalimanları ve İDO iskeleleri gibi... Eylül ayında 2020 olimpiyatlarının seçimi yapılacak, seçildiğimizde artık sizin önünüzde kimse duramaz" ifadelerini kullandı.