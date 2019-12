-Yıldırım: Artık her yol Niğde'ye çıkacak NİĞDE (A.A) - 01.11.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ankara-Pozantı otoyolunun Kemerhisar kavşağı-Niğde Güney kavşağı bölümünün açılışında, ''Son iki yıl içinde 1,7 milyar liralık harcamayla bu ölüm yolunu artık erişilebilir, ulaşılabilir ve konforlu bir otoyol haline getirdik'' dedi. Bakan Yıldırım, Ankara-Pozantı otoyolunun Kemerhisar Kavşağı-Niğde Güney Kavşağı bölümünün açılışında, yolun hikayesinin de yarım kalan diğer projelerden farklı olmadığını söyledi. İlk kez 1998 yılında ihaleye çıkılan yolun yapımına bir türlü başlanamadığını belirten Yıldırım, 2001 krizinde rafa kaldırılan 101 proje arasında bu otoyol yapımının da bulunduğunu ifade etti. Ankara-Pozantı otoyolunun 10 bölüm halinde ihale edildiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: ''Eğer bu işi yapmasaydık Niğde'ye görevimizi yapmamış olacaktık. Bu yol, Kemerhisar'da bitmeyecek. Niğde'ye kadar devam edecek. Geçen yıl 10 kilometrelik bölümünü hizmete açtık, bu yıl 25 kilometrelik bölümünü hizmete açıyoruz. Yakın bir süreçte 10-12 kilometre daha hizmete girecek. Adım adım otoyol, Ankara'ya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda yolun kalan 300 kilometrelik kısmının da ihalesi yapılacak. Sadece Ankara'yı Niğde'ye ve Adana'ya bağlamıyor. Avrupa'yı, Anadolu'yu bir baştan bir başa geçerek, Orta Asya'ya bağlamış oluyor. Bu otoyolun merkezinde Niğde yer alıyor. Niğde, adeta Avrupa'nın, Türkiye'nin, Orta Asya'nın buluşma noktası oluyor. Daha önce her yolu Bağdat'a çıkartıyorduk, bundan sonra artık her yol Niğde'ye çıkacak.'' Avrupa standartlarının üzerinde bir yol yaptıklarını ifade eden Yıldırım, yol üzerinde alt, üst geçit bağlantı yolları dahil her şeyin düşünüldüğünü söyledi. Bakan Yıldırım, Türkiye'de 79 yılda 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol ile otoyol yapıldığını, 2003'ten sonra yapılan çalışmalar sonucu toplam bölünmüş yol ağını 22 bin 127 kilometreye çıkartıklarını anlattı. Yıldırım, ''Bütün illerimiz birbirine duble yollarla bağlanana kadar durmak yok yola devam'' dedi. -''Bayramda lütfen kurallara uyun''- Bakanı Yıldırım, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatarak, bayramda yaklaşık 11 milyon vatandaşın yollara düşeceğini ifade etti. Vatandaşları kurallara uymaya davet eden Yıldırım, şöyle konuştu: ''Yolları yaptık ama vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, ne olur yollar güzel, diye gaza basmayın, hızlı gitmeyin. Yolları kralı olmaz, kuralı olur. Ne olur kurallara uyun. Bizim için önemli olan sizin canınız, hiçbir acı yaşamanızı istemiyoruz. Lütfen bayramda yollar kan gölüne dönmesin. Hızlı değil, yavaş gidin. Hızlı gitmek ile yavaş gitmek arasında bir ömür fark var. Siz siz olun kurallara uyun.'' Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Yıldırım, hızlı treni Türk insanıyla buluşturduklarını söyledi. 2023 hedefleri kapsamında demiryolu ağını Edirne'den Kars'a, Ankara'dan Niğde'ye, Adana'ya, Gaziantep'e ve hatta Mekke ve Mediye'ye kadar genişletmeyi planladıklarını ifade eden Yıldırım, 2023 hedeflerinde Niğde'ye demiryolu yapımının da bulunduğunu kaydetti. Niğdelilerin, kendisinden hızlı tren ve havaalanı istediklerini bildiren Yıldırım, bu otoyolun hizmete girmesiyle Niğde'den Tuzköy Havalimanı'na ulaşım süresinin 45 dakikaya düşeceğini söyledi. Aksaray, Niğde ve Kırşehir için Tuzköy'ü bölgesel havalimanı yapacaklarını belirten Yıldırım, bununla ilgili çalışmalara başladıklarını ifade etti. Bu arada, Niğde-Bor arasındaki bölünmüş yolu da 3 geliş, 3 gidiş olmak üzere 6 şeride çıkaracaklarını anlatan Yıldırım, 7 kilometrelik kısmı hariç bu yolun tamamlandığını, kalan 7 kilometrelik kısmın da en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. Bakan Yıldırım, KÖYDES Projesi kapsamında 5 yılda 40 trilyon lira harcayarak, Niğde'nin bütün yollarını yaptıklarını bildirdi. -Otoyolun hizmete açılan kısmı- Konuşmaların ardından otoyolun açılışını yapan Bakan Yıldırım, kendi kullandığı makam otomobiliyle yol aldı. Trafiğe açılan Kemerhisar kavşağı-Niğde Güney kavşağı arasındaki 25 kilometrelik bölüm, 2x3 şeritten oluşuyor. Ayrıca 2,4 kilometrelik bağlantı yolu bulunuyor. Türkiye'nin güneyi ile kuzeyi arasında en önemli geçiş noktalarından birini oluşturan Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Kemerhisar kavşağı-Niğde arasının trafiğe açılmasıyla hem Ankara-Pozantı arasındaki otoyol ağı biraz daha genişlemiş olacak hem de Mersin ve Adana'dan seyahat süresi yaklaşık 45 dakika azalacak. Bu sayede trafik kazalarının büyük oranda azalması ve taşıt işletme giderlerinden de yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor.