Yıldırım, Aragones'ten rapor istedi

Sarı-lacivertli ekibin ligde ve Avrupa’daki kötü gidişi yönetimi telaşlandırdı. Başkan Aziz Yıldırım’ın Teknik Direktör Aragones’ten ayrıntılı bir rapor istediği, performansları bir hayli düşük olan Roberto Carlos ve Emre Belözoğlu’nun da dikkatini çekeceği öğrenildi





Süper Lig’e son derece kötü bir başlagıç yapan Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi’nde Porto karşısında da hayal kırıklığı yaratması sabırları taşırdı.



Aragones başta olmak üzere her fırsatta takıma sahip çıkan ve bu sezonun geçen yıldan daha başarılı geçeceğini savunan Başkan Aziz Yıldırım ile ekibinin, oyuncuların isteksiz ve vurdumduymaz futboluna bir hayli sinirlendiği öğrenildi.



Camiada Aragones’e ve takıma olan güven hızla azalırken, Yıldırım’ın, İspanyol hoca ile özel bir görüşme yaparak ayrıntılı rapor isteyeceği bildirildi. Takımın ortaya koyduğu futboldan duyulan memnuniyetsizliği Aragones’e iletecek olan Yıldırım’ın takımın bir an önce düzelmesi için ortak çözüm arayışlarına girişeceği belirtildi. Takımın sisteminden ve oyuncu değişimlerinden bir hayli şikayetçi olan yönetimin, böyle gidilmesi halinde kulüpte kolay kolay kapanmayacak yaralar açılacağını Aragones’e anlatmaya çalışacağı ve herkesin kendine gelmesi konusunda ültimatom verileceği kaydedildi.



Yıldırım’ın son dönemde büyük bir form düşüklüğü ortaya koyan Roberto Carlos ve Emre ile de bir araya gelmeyi planladığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin yediği gollerin hemen hemen hepsinin Brezilyalı yıldızın kanadından gelmesi ve Carlos’un yeteri kadar motive olamadığının gözlemlenmesi üzerine bu oyuncunun da dikkatinin çekileceği bildirildi.



Büyük destek verdiği Emre’nin performansını da beğenmeyen Yıldırım’ın, milli oyuncuyu takıma daha fazla katkı sağlaması konusunda uyaracağı öğrenildi.