-Yıldırım: ''Ankaragücü sevdasından vazgeçmeyeceğiz'' ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Ankaragücü Kulübü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, hiçbir zaman Ankaragücü sevdasından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Cengiz Topel Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, sorunun çözümünün suçluyu aramaktan değil, katkı yapmaktan geçtiğini belirterek, ''Bu nedenle bugüne kadar yapılanların yanlış olduğunu veya bu işin suçlusunun kim olduğunu aramak bize bir şey sağlamaz. Bizim suçluyu aramaktan çok, kulübe ne gibi katkılar sağlarız ve bunu nasıl başarırızı konuşmamız gerekiyor. Şu ana kadar da bu anlamda yapmamız gerekenleri yaptık. Bundan sonrası taraftar ve Ankaragücülülerin el birliği ile verecekleri destekle gerçekleşecek'' dedi. Yıldırım, çok zor bir dönemde görevi kabul ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Şayet bu kadar zaman ve çaba harcamasaydık, elimizde 5 futbolcu bile kalmayabilirdi. Oysa biz zoru başararak, bugün sahaya çıkacak takımı ve teknik heyeti oluşturduk. Futbolcularımızın hemen hemen tamamı serbest kalmış ve kendileriyle ilgilenen kulüplerle anlaşmaya varmıştı. Bize düşen elimde kalan ve kadro dışı bırakılan futbolcularımızı ikna ederek yolumuza devam etmekti. Bu da pek kolay olmasa da başardık. Bize bu görev evimizde otururken tebliğ edildi ve zorunlu olarak görevi kabul ettik. Çünkü bizler her birimiz bir Ankaragücü sevdalısıyız. Zaten görevi kabul etmemek, hainlik olurdu. Şayet görevi kabul etmeseydik, bugün Ankaragücü de takım da yoktu.'' Başkan Yıldırım, en kısa sürede kulübü genel kurula götürmek istediklerini vurgulayarak, ''Öyle zannediyorum ki, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde bunun duyurusunu yapacağız. Şimdiki görevimiz, Ankaragücü'nü genel kurula götürerek, seçilmiş bir yönetime görevi devretmek. Amacımız bir çok başkan adayının bu genel kurulda yarışabileceği şartları oluşturmak. Bunun için de elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz'' şeklinde konuştu. Cengiz Topel Yıldırım, çok zor bir dönemden geçtiklerini, futbolcuların alacakları nedeniyle antrenmanlara bile çıkmadığını, bu nedenle de lig maçında sahaya çıkaracak oyuncu bulamayacaklarından korktuklarını söyleyerek, ''Transfer yapmadık. Futbolcuları rezerve ettik. Gidenlerin yerine yenilerini alacak durumumuz da yoktu. Bu nedenle elimizdeki futbolcularımızla konuşarak, ikna ettik ve takıma döndürdük. Cumartesi günü Mersin İdmanyurdu ile yapacağımız lig maçına hazır hale geldik. Taraftarlarımızı ve eski tüm başkanlarımızı maça davet ediyoruz. Şimdi kenetlenme zamanıdır. Kimseye bedelsiz bilet vermeyeceğiz. Davet ettiğimiz tüm misafirlerimizin biletini başkan olarak ben karşılayacağım.'' Bir gazetecinin, bazı futbolcuların çok düşük bedellerle satıldığı yönündeki sorusuna Yıldırım, ''Ankaragücü'nün elinde futbolcusu var mı ki satsın? Hiçbir futbolcunun sözleşmesi yok. Bir tek Fatih Tekke'nin sözleşmesi devam ediyordu. Onun dışında tüm futbolcuların sözleşme süreleri dolmuş ve serbest kalmışlar. Bu nedenle satışımız söz konusu olamaz. Fatih Tekke için de hukuki süreci başlatacağız ve yasal haklarımızı sonuna kadar savunacağız'' yanıtını verdi. Yıldırım, Sestak, Sapara ve Vittek'in transferleriyle ilgili de ''Bu 3 futbolcumuzun da sözleşmeleri bitmişti. Kulüpten de alacakları vardı. Kendileriyle konuşarak, kulüpten alacaklarını sildirdik ve kulübe de 10 milyon lira para kazandırdık. Bu kısa sürede yapabildiğimiz büyük bir başarıdır. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, futbolcuların menajerlerini arayarak, bize büyük destek sağladı, kendisine teşekkür ediyoruz.''