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Spor

Yıldırım Ali Sami Yen'de

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 4 yıl 4 aylık bir aradan sonra Ali Sami Yen Stadı'nda maça geldi.

12 Nisan 2009 03:00

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 4 yıl 4 aylık bir aradan sonra Ali Sami Yen Stadı'nda maça geldi.

Fenerbahçe'nin, ezeli rakibiyle Mecidiyeköy'de yaptığı maçlara 4 yılı aşkın bir süredir gelmeyen Aziz Yıldırım, bu kez bu kuralını değiştirerek derbiyi izlemeye stattaki yerini aldı.

Ali Sami Yen Stadı'na en son 12 Aralık 2004 tarihinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği karşılaşmada gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, uzun bir aradan sonra zorlu derbide takımına eşlik etti.

Yıldırım, geçen bu 4 yılı aşkın sürede 3'ü lig, 2'si kupa mücadelesi olmak üzere 5 karşılaşmada Ali Sami Yen Stadı'na gelmemişti.

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