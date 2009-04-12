Yıldırım Ali Sami Yen'de

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 4 yıl 4 aylık bir aradan sonra Ali Sami Yen Stadı'nda maça geldi.



Fenerbahçe'nin, ezeli rakibiyle Mecidiyeköy'de yaptığı maçlara 4 yılı aşkın bir süredir gelmeyen Aziz Yıldırım, bu kez bu kuralını değiştirerek derbiyi izlemeye stattaki yerini aldı.



Ali Sami Yen Stadı'na en son 12 Aralık 2004 tarihinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği karşılaşmada gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, uzun bir aradan sonra zorlu derbide takımına eşlik etti.



Yıldırım, geçen bu 4 yılı aşkın sürede 3'ü lig, 2'si kupa mücadelesi olmak üzere 5 karşılaşmada Ali Sami Yen Stadı'na gelmemişti.

