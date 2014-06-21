Yıldırım Akbulut yoğun bakımdan çıktı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un hayati tehlikesinin ortadan kalktığı bildirildi.

Milliyet'in haberine göre, Özel Ankara Güven Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Akbulut'un dün hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıldığı anımsatıldı. "Serebrovasküler hastalık" tanısı konulan Akbulut'a uygulanan tedavilerin iyi sonuç verdiği ve hayati tehlikenin ortadan kalktığı belirtilen açıklamada, Akbulut'un Sabah saatlerinde yoğun bakımdan servis katına nakledildiği ifade edildi. Akbulut'un tedavisine nöroloji kliniğinde devam edildiği kaydedildi.