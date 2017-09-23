Yıldırım Akbulut, yazları Bayramiç'te geçirecek

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ESKİ Başbakanlardan Yıldırım Akbulut ve eşi Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Saime Akbulut, yaz aylarını Çanakkale\'nin Bayramiç İlçesi\'ne geçirme kararı aldı.

Bir dizi ziyaret kapsamında Çanakkale\'ye gelen eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Bayramiç Belediyesi\'nde AK Partili Belediye Başkanı Sadettin Arslan ile bir araya geldi. İlçe ve yatırımlar hakkında Başkan Arslan\'dan bilgi alan Yıldırım Akbulut, ardından eski dostları ile görüşüp, kısa bir süre hasret giderdi. Bu görüşmede Yıldırım Akbulut\'a dostları, Bayramiç\'e yerleşmesi yönünde öneride bulundu. Akbulut ise, eşi Saime Akbulut\'a ait Tepecik Mahallesi\'ndeki müstakil evi restore ettirerek, yazları Bayramiç\'te yaşama kararı aldıklarını ifade etti. Akbulut, \"Bayramiç\'teki, eşime ait evi en kısa sürede restore ettireceğim. Bundan sonra yaz aylarını ailemle birlikte Bayramiç\'te geçireceğim\" dedi.

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