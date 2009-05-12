Yıldırım adaylığını açıklıyor



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da düzenleyeceği basın toplantısıyla 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak kongrede başkan adayı olacağını açıklayacak.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyecek.



Yıldırım, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.00'da başlayacak toplantıda adaylığını açıklayacak.



Yıldırım'ın ayrıca medya temsilcileriyle görev süresi içindeki icraatlarını paylaşacağı belirtildi.



Fenerbahçe Kulübü Olağan Gelen Kurulu, 16-17 Mayıs tarihlerinde Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. Bu tarihte yapılacak genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde kogre 23-24 Mayıs tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.



