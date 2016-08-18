Yıldırım: 79 bin memur açığa alındı, 20 bin 355 kişi tutuklandı

Başbakan Binali Yıldırım TRT Haber'de yayımlanan röportajında darbe soruşturmalarıyla ilgili yeni bilançoyu açıkladı.

Yıldırım soruşturmalar kapsamında, aralarında polis, asker, yargı mensubu, mülki idare amiri ve sivillerin bulunduğu 40 bin 29 kişinin gözaltına alındığını, 5 bin 187 kişinin gözaltındaki işleminin devam ettiğini, 20 bin 355 kişinin tutuklandığını, kamu kurumlarında 79 bin 900 kişinin görevden el çektirildiğini, 5 bin 14 kişinin de kamu görevinden çıkarıldığını söyledi.

Yıldırım, kapatılan kurum ve kuruluşlarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Aynı zamanda OHAL kapsamında da bir takım önlemler alındı… Terör örgütünün çökertilmesine yönelik… Bu bağlamda FETÖ'nün elinde bulunan sağlık ve eğitim kuruluşlarına el kondu.

"El konan özel sağlık hastaneleri 35, öğretim kurulu sayısı 1061, yurt sayısı 800, kurs etüt merkezi 223, vakıf asyısı 129, dernek sayısı bin 125, üniversite 15, sendika 19, radyo sayısı 23, gazete sayısı 45, yayınevleri 29. 4262 kurum ve kuruluşa el kondu."

Başbakan, yeni bir darbe girişimi öngörülerinin olmadığını belirtti:

"Uzun vadede yeni bir darbe için kamuda bir potansiyel oluşmaması bakımından bir temizlik harekâtı var, bu harekat devam edecek. Yoksa 'Yarın yine bir silahlı darbe girişimi olacak' diye bir ihtimalden söz etmiyoruz, böyle bir öngörümüz yok.

"Bu konuda gerekli tedbirler alındı. Burada darbenin baş aktörleri niteliğindeki binlerce asker kıyafetindeki terör örgütü mensubu temizlendi. Dolayısıyla burada bir sıcak darbe girişimi ihtimalinden söz etmiyoruz.

"Darbeyi bastırdık ama bu darbeye sebep olan bunun baş aktörü terör örgütünün bağlantıları henüz tamamıyla ortaya çıkmış ve bunlar tehlike olmaktan çıkarılmış değil, bundan bahsediyoruz."