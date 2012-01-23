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Yıldırım: ''5 kişi önce zehirlendi sonra yanarak yaşamını yitirdi'' İSTANBUL (A.A)

23 Ocak 2012 11:36

-Yıldırım: ''5 kişi önce zehirlendi sonra yanarak yaşamını yitirdi'' İSTANBUL (A.A)- 23.01.2012 - Fatih'te 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangınla ilgili, İtfaiye Avrupa Müdürü Abdurrahman Yıldırım, 5 kişinin öldüğünü, ölenlerin önce dumandan zehirlendiklerini sonra da yanarak hayatlarını kaybettiklerini bildirdi.   Unkapanı Yavuz Sinan Mahallesi Atlamataşı Caddesi Küçükdolap Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında, saat 06.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili İtfaiye Avrupa Müdürü Abdurrahman yıldırım şunları bildirdi:  ''Yangında 5 kişi, maalesef yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler önce dumandan zehirlenmişler, sonra da yanarak maalesef hayatlarını kaybettiler.''  Olayda yaralananlardan Kadir Kaya ve Gülsüm Şahin'in 3. kattan atladıkları için ayakları kırıldığı ve tedavilerinin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi.  İtfaiye ekiplerince merdiven ile çatı katından alınan diğer yaralılar Amin Bayramov ve Vahit Berksoy ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayramov ve Berksoy'un vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yanıklar olduğu belirtildi.  İsmi belirlenemeyen bir kişi de ambulansta ayakta tedavi gördü. Cesetlerin kimlik çalışmaları halen devam ediyor. 

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