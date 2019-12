-YILDIRIM: "TERÖR YILDIRAMAZ" AMASYA (A.A) - 07.08.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, terörle ya da şantiyelerdeki iş makineleri yakarak sorunların çözülemeyeceğini belirterek, ''Kimse terörle, korkuyla, baskıyla bu milleti yıldıracağını, bu millete dayatma yapacağını asla ve asla düşünmesin'' Yıldırım, Amasya Çevre Yolu Bahçeler Viyadüğü temel atma töreninde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine değildi. ''74 milyon bir ve beraberiz kardeşiz'' diyerek yola çıktıklarını ifade eden Yıldırım, birlik ve beraberliği Türkiye'nin geleceği ve bağımsızlığının temeli olarak nitelendirdi. ''Ay yıldızlı bayrak hepimize yeter'' diyen Yıldırım, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için el birliğiyle çalışmak gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları söyledi: ''Hiç kimse bu ülkeyi bölmek, parçalamak gibi boş hayalin peşinde koşmasın. Eğer bunu yapmak isteyenlerin bir fikri varsa gelsinler enerjilerini bu ülkenin kalkınması için harcasınlar. Ülkemizin kaynakları, imkanları, potansiyeli çok büyüktür, herkese yeter. Sorunları çözmenin yolu terör değildir, sorunları çözmenin yolu şantiyelerde çalışan iş makinelerini yakmak değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Iğdır'a havaalanı yapıyoruz, Hakkari'ye havaalanı yapıyoruz, Şırnak'a havaalanı yapıyoruz, doğu ile batıyı birbirine yakınlaştırıyoruz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini tesis etmek için gereken her şeyi yapacağız, bunda kimsenin şüphesi olmasın. Kimse terörle, korkuyla, baskıyla bu milleti yıldıracağını, bu millete dayatma yapacağını asla ve asla düşünmesin. Bu millet nice zorlukların üstesinden geldi, bunun da üstesinden gelecektir.'' Amasya Çevre yolu projesiyle kent içindeki trafiğin rahatlatılacağını ve kentin gelişimine katkı sağlanacağını belirten Bakan Yıldırım, dana önce bu projenin 2013 yılı sonunda bitirileceğinin açıklandığını, ancak yolun bitim tarihini 2012 yılı sonuna çektiklerini söyledi. ''Yol ve su medeniyettir'' diyerek işe başladıklarını anımsatan Yıldırım, ilk olarak olarak işe yollardan başladıklarını anlattı. Türkiye'deki tüm köylere KÖYDES projesiyle önemli kaynaklar sağlayarak yolları tamamladıklarını ifade eden Bakan Yıldırım, yeni dönemde ise su ve kanalizasyon projelerini devreye sokacaklarını vurguladı. Türkiye'nin her tarafındaki kanalizasyon projelerini yenileyeceklerini dile getiren Yıldırım, ''Köylerimizde şehirlerimiz gibi kanalizasyona sahip olacak'' diye konuştu. Amasya'ya yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Yıldırım, yıllardır beklenen, hayali kurulan hizmetlerin teker teker gerçekleştiğini söyledi. İhtiyaçların ve beklentilerin hiçbir zaman bitmeyeceğini dile getiren Bakan Yıldırım, yeni projelerle hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. -YILDIRIM'IN YAŞLI KADINLA SEÇİM ANISI- Seçim çalışmaları kapsamında yaptığı gezilerden örnekler veren Bakan Yıldırım, gittiği bir köyde yaşlı bir kadın ile arasında geçen şu konuşmayı tören alanındakilere anlattı: ''Çeşmenin başında bir teyze gördüm, bir ihtiyacın var mı diye sordum, bana dedi ki 'evladım yolumuzu yaptınız Allah razı olsun, suyumuz da akıyor, televizyonda uydu sayesinde 150 kanal var, onu da seyrediyoruz. Buzdolabımız, çamaşır makinemiz hatta bulaşık makinemiz bile var. Her şeyimiz var, sağ olun emme bizim köyde ADSL çekmiyor.' Dedim ki teyze o ne? Teyze dedi ki 'toprak başıma, evladım bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın, sen Allah bilir ki Messenger'i bile bilmezsin.' İşte görüyorsunuz ihtiyaçlarda nereden nereye geldik.'' Bakanın anısı alandakilerin gülüşmelerine neden oldu. Sabit telefonun olduğu her yerde artık geniş bant internet erişiminin olduğunu vurgulayan Bakan Yıldırım, ''Cep telefonlarının çekmediği, nüfusu 500'ün altındaki 5 bin civarındaki yerleşim yerine de Ulaştırma Bakanlığı olarak bedelini karşılamak suretiyle buralara da istasyonlar yapıyoruz. Yani Türkiye'nin 780 bin kilometrekare toprağının neresinde olursa olsun her vatandaşımız iletişimin altyapı imkanından aynı şekilde yararlanacak'' dedi. -DİĞER KONUŞMALAR- AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı da projenin kent için hayati önem taşıdığını belirtti. Bütün medeniyetlerin yaptırdıkları yollarla anıldığını ve yolun geçtiği her yerin hayat bulduğunu ifade eden Bostancı, ''Bu topraklarda Ferhat ile Şirin'in yaşadığı olay günümüzde olsa kral, Ferhat'tan su yolu yapmasını değil, şu çevre yolunu yapmasını isterdi. Neyse ki günümüzde de Ferhatlar var'' diye konuştu. AK Parti Amasya Milletvekili Avni Erdemir de Amasya'nın uzun yıllardır beklediği bir projenin hayata geçmek üzere olduğunu söyledi. Çevre yolu ile Amasya'nın yeni bir hayata kavuşacağını vurgulayan Erdemir, projeye katkısı geçenlere teşekkür etti. Vali Halil İbrahim Daşöz ise bugün kent adına önemli bir adım atıldığını bildirdi. Çevre yolu ile sadece kent içi trafiğin rahatlamayacağını anlatan Daşöz, kentin gelişim istikametinin de yol sayesinde genişleyeceğini söyledi. Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan da Amasya Çevre Yolu ve Bahçelievler Viyadüğü hakkında davetlilere belgi verdi. Projeyle, daha önce kent içinden geçen transit trafiği ortadan kaldırılacağını dile getiren Turhan, çevre yolunun hem kentin gelişimine hem de bu yolu kullanacaklara önemli katkılarının olacağını belirtti. Konuşmaların ardından, Bakan Yıldırım ve beraberindekiler butona basarak Amasya Çevre Yolu Bahçeler Viyadüğü'nün temelini attı. Törene, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Habib Soluk, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile çok sayıda davetli de katıldı.