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Spor

Yıldırım: "Fenerbahçe küme düşürülsün" İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2012 22:27

-Yıldırım: "Fenerbahçe küme düşürülsün" İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, ''Yapılması gereken; Emniyet Müdürlüğü görüşünü '19 maçta şike kesin' olarak açıklayanların ve 'son 5 maçın sonucunu bildiğini' savunma hakkı kullanılmadan kesin bir dille iddia edenlerin, Fenerbahçe'yi 26 Ocak tarihine kadar küme düşürmelerinin gerekliliğidir. Bunu yapmayanların artık konuşmaları yersizdir ve kendilerine yegane tavsiyem artık susma haklarını kullanmalarıdır'' dedi. Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  ''Kamuoyu açıkça bilmelidir ki 58. madde değişemez ve değişmemelidir. Bu değişikliği yapmak isteyenler, bunu kimler ve hangi takımlar için yaptıklarını açıklamalı; bunu açıkça ortaya koymalıdırlar.''

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