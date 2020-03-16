Yıldıray Oğur: Koronavirüs'e karşı önlemler konuşulurken, konunun gelmediği hayati bir yer var; testler

Karar yazarı Yıldıray Oğur, küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı en etkili mücadeleyi Güney Kore'nin verdiğini belirterek, "Türkiye'de Koronavirüs'e karşı önlemler konuşulurken, konunun bir türlü gelmediği böyle hayati bir yer var: Testler" ifadelerini kullandı.

Yıldıray Oğur, tespit edilen vaka sayısının yapılan testle ilgili olduğunu vurguladığı yazısında, salgını önlemenin en kestirme yolunun olabildiğince fazla vakayı bulmak olduğunu, bunun da yolunun daha çok insana test yapılmasından geçtiğini yazdı.

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