Yıldıray Oğur: Bazıları üzülecek ama Suriyeliler gitmiyor, kalıyor

Karar yazarı Yıldıray Oğur, 34 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrasında Türkiye'nin uyguladığı sınır politikasını eleştirdiği yazısında, Suriyelilerin yüzde 80'inin ülkelerine dönmeye düşünmediğini belirterek, "Pek çoğu Türkiye’de kendilerine bir hayat kurdu, işleri var, çocukları okula gidiyor. Muhtemelen İdlib’den gelecek olanlar da öncelikle Türkiye’de yaşamaya çalışacak, Avrupa kapılarını zorlamayacak. Yani Avrupa’yı Suriyeli mülteci dalgalarıyla korkutmak o kadar işe yaramayabilir. Ensarlar iyice yorgun düşüp, muhacirler bu dışlanmışlık üzerine kendilerine bir hayat kurmadan ensar-muhacir yerine artık entegrasyon üzerine düşünmeye başlamak gerek. Çünkü bazıları üzülecek ama Suriyeliler gitmiyor, kalıyor..." ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki şartları kötüleyen bazı sığınmacıların gözaltına alındığını belirten Yıldıray Oğur, "Hala askerleri şehit eden Suriyelilerle, Türkiye’deki Suriyelileri karıştırıp, şehit cenazelerinden sonra Suriyeli sığınmacıların dükkanlarına saldıran linççi kalabalıklar var. O yüzde bu topluma yavaş yavaş bunu anlatmak gerekiyor." dedi.

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