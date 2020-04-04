Yıldıray Oğur, 1974 yılındaki affı hatırlattı: Cumhuriyet 100 yaşına geliyor ama her dönemin muhakkak bir “asla affedilemeyenleri” oluyor

Karar yazarı Yıldıray Oğur, 12 Mart darbesinin açtığı toplumsal tahribatı gidermek amacıyla olduğunu belirttiği 1974 affını hatırlatarak, görüşülen infaz paketine ilişkin eleştirilerde bulundu.

"50 yıl sonra Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümüne doğru giderken, Meclis’in önünde yine bir af tasarısı var. Yine bir darbe sonrası hapishaneler tıklım tıklım dolu. Üstelik bu kez affın gerekçesi bütün dünyada yayılan bir salgından cezaevlerindeki insanları korumak. Ama virüs siyasi tutuklu/hükümlü, adli tutuklu/hükümlü ayrımı yapmazken, infaz düzenlemesi yapıyor" diyen Oğur, şunları kaydetti:

"Çünkü elli yıl sonra yine herhangi bir şiddet eylemine katılmamış, fikirleri, tercihleri yüzünden hapiste olan on binlerce siyasi tutuklu, adli tutuklulardan daha tehlikeli görülüyor. Onların affı asla gündemde değil. Devlet yine kendisine karşı işlendiğini düşündüğü suçlara karşı kindar, vatandaşa karşı işlenen suçlara karşı merhametli. Tarihler değişiyor, Cumhuriyet 50 yaşından 100 yaşına geliyor ama her dönemin muhakkak bir 'asla affedilemeyenleri' oluyor."

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