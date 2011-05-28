Yıldıray Baştürk, futbolu bıraktı

T24 - Almanya´da yaşayan Yıldıray Baştürk, futbolu bıraktığını açıkladı. Yıldıray gelecekte antrenörlük yapmak istediğini belirtip, "İlk etapta alt yapıda genç futbolcularla çalışmak, onlara futbol öğretmek istiyorum" dedi.





Alman Bundesliga´da yıllarca başarılı bir futbol ortaya koyan Yıldıray Baştürk, futbolu bıraktığını açıkladı. 32 yaşındaki milli futbolcu Alman Televizyonu 2. Kanalı ZDF´e konuşarak, "Henüz resmi bir açıklama yapmadım. Fakat geçen yıl futbolla ilgili hiç bir şey yapmadım. Aralık ayında 33 yaşına gireceğim. Bu yaşta bir futbolcunun futbolu bırakmak için en iyi yaş olduğunu düşünüyorum. Yıllarca hep üst düzeyde 1. Ligde oynadım. Ve bu seviyede de bırakmak için 2. Lig´den gelen tekliflere hiç sıcak bakmadım" dedi.



Bundesliga'da 249 maç

Son olarak İngiltere Premiere Lig´de Blackburn Rovers´de futbol oynayan ve Temmuz 2010´da sözleşmesinin sona ermesinden sonra kramponlarını askıya asan Yıldıray Baştürk 24 Aralık 1978 tarihinde Almanya'nın Herne Kenti´nde doğdu. 1996 yılında Wattenscheid 09´da yetişip parlayan ve bir yıl sonra transfer olduğu VFL Bochum da Bundesliga prömiyerini yaşayan Yıldıray sırasıyla Almanya 1. Futbol Ligi´nde Bayer Leverkusen, Hertha Berlin, VFB Stuttgart formalarını da giydi. Yıldıray Bundesliga´da 249 macta 32 gol attı. Ayrıca bir yıl İngiltere Ligi´nde Blackburn Rovers formasını giydi. Bu yıl Ocak ayında Beşiktas, Eskişehirspor ve Denizlispor´un kadrosuna katmak için teklif sunduğu Yıldıray ücret konusunda anlaşamayınca transferi gerçekleşmemişti.



Şampiyonlar Ligi Finali'nde ilk Türk futbolcu

Yıldıray 2001 yılında transfer olduğu Bayer Leverkusen ile ilk sezonunda takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Türk futbolcu unvanını aldı. Aynı sezon takımı Bayer Leverkusen , Borussia Dortmund'un ardında ligi ikinci bitirdi.



Milli Takım

Türkiye A Milli Takımı'nın formasını 21 Ocak 1998 tarihinde Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçında giyen Yıldıray ilk ve tek milli golünü ise 2002 FIFA Dünya Kupası play off maçında Avusturya'ya karşı attı. Yıldıray, Türkiye'nin üçüncü olduğu Japonya ve Güney Kore´deki 2002 FIFA Dünya Kupası ve 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında da yer aldı. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 26 kişilik kadrosunda yer alan Yıldıray, ancak kadronun 23'e düşürülmesiyle kadrodan çıkarılınca , Fatih Terim milli takımın başında bulunduğu sürece bir daha milli takım formasını giymeyeceğini açıklamıştı. Yıldıray, A milli takım formasını 31 kez giydi .





