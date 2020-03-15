Yılda 900 ton kolonya üreten fabrikada alkol tedariği sıkıntısı başladı; üretim durdu

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 33 işçi ile 42 çeşit olmak üzere yılda 900 ton kolonya üreten fabrikada, dünyada yayılan Koronavirüs nedeniyle son 1 aydır hammadde sıkıntısı yaşanmaya başladı. İç pazarın yanında başta ABD ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapılan fabrikada hammadde tedariki sorunu nedeniyle üretim son 10 gündür durdu. İşçi sayısını 18'e düşüren firmanın stokları da tükenme aşamasına geldi.

Firma sahibi Mehmet Akçay, Koronavirüs nedeniyle birçok üründe olduğu gibi kolonyada da hammadde sıkıntısı yaşandığını söyledi. Türkiye genelinde bayileri olduğunu ifade eden Akçay, "Bu seneki kriz kadar bir kriz görmedik. Hammadde yok. Elimizde hammadde olmadığı için üretim yapamıyoruz. Yurt dışına mal sevkiyatını tamamen durdurduk" dedi.

Akçay, antibakteriyel jellerde alkol kullanıldığını, bu ürünlerde alkol kullanımının hızlı olması nedeniyle sıkıntının ortaya çıktığını anlatarak, "Bize gelecek olan hammaddeler diğer alanlara aktarılmaya başlandı. Biz ülke olarak alkolün hepsini üreten bir ülke değiliz, ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz ürünlerde de bu virüs görüldüğü için hammaddeyi pek vermek istemiyorlar. Alkol olmayınca kolonya da olmuyor" diye konuştu.