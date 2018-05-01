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Yaşam
Deutsche Welle

Yılda 7 milyon kişi hava kirliliğinden ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yılda yedi milyona ulaştı. Örgüt, hükümetleri hava kirliliği ile mücadele etmeye çağırıyor.

01 Mayıs 2018 11:28

Hava kirliliği yüzünden yılda en az yedi milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu tespit, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ait. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom, hükümetleri hava kirliliği ile etkin şekilde mücadele etmeye çağırdı.

Adhanom'un Cenevre'de yaptığı açıklamalara göre dünya genelinde on kişiden dokuzu yüksek oranda zararlı maddeler içeren havayı teneffüs ediyor. Kirli havanın herkesin ancak özellikle de yoksulların hayatını tehdit ettiğini belirten DSÖ Genel Direktörü, hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ının kalkınmakta olan ve kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde yaşadığını ifade etti. Adhanom, Asya ve Afrika'nın krizin en yoğun şekilde görüldüğü bölgeler olduğunu söyledi.

DSÖ'den zararlı gazlara karşı uyarı

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişi evlerinde sağlığa zararlı duman oluşmadan yemek pişirme olanağına sahip değil. Örgüt, açık ateşte yemek pişirmenin ve bunun sonucu oluşan dumanın milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya genelinde 4 milyon 200 bin kişi ise doğrudan kirli havayı soluduğu için hayatını kaybediyor. Sanayi tesisleri, otmobiller ve diğer ulaşım araçlarının açığa çıkardığı sağlığa zararlı gazların ölümlerde büyük rol oynadığını açıklayan örgütün verilerine göre, kirli hava partikülleri solunum yollarına, ciğerlere ve oradan da kan-dolaşım sistemine girerek insan sağlığını tehdit ediyor.

DSÖ, hava kirliliğinin yetişkinlerde kalp-dolaşım sistemindeki bozukluklara bağlı ölümlerin dörtte birinin sorumlusu olduğunu açıkladı. Ayrıca örgüt, felç vakalarının yüzde 25'i, akciğer kanseri vakalarının yüzde 30'u ve kronik ciğer rahatsızlıklarının yüzde 43'ü de hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkıyor.

epd/DW,BÖ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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