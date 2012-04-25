Yılda 1,4 milyon genç neden ölüyor?

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, dünyada yılda 10-19 yaş arasındaki 1,4 milyon genç hayatını kaybediyor. UNICEF'in dünya gençliğinin durumuyla ilgili raporuna göre, ölüm nedenleri arasında en büyük payı kazalar, intiharlar, suç olayları ve AIDS oluşturuyor.

Küçük çocukların ölümünde ishal ve kızamık gibi hastalıklar ön plandayken, gençlerin ölümünde hastalıklar nispeten daha az rol oynuyor. Bununla beraber 2,2 milyon gencin HIV taşıyıcısı olduğu tahmin ediliyor.



Rusya’da intihar ilk sırada



Özellikle Latin Amerika'da sokak çeteleri tarafından öldürülen delikanlıların sayısı korkutucu düzeyde. El Salvador, Venezuela, Guatemala ve Brezilya gibi ülkelerde ilk ölüm nedenini suç olayları oluşturuyor. İntihar ise Rusya, Belarus ve Kazakistan ilk sırada yer alıyor.

Rapora göre, çoğunluğu Latin Amerika ve Afrika'nın güneyinde olmak üzere, yılda yaklaşık 50 bin kız çocuğu, küçük yaştaki hamileliklerin neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Gelişmekte olan ülkelerde neredeyse 15-19 yaş arasındaki her dört genç kızdan biri evli. Çoğunun, evlilik konusunda karar hakkı yok ve eğitimini yarıda bırakıyor. Dünya genelinde ilkokuldan sonra eğitimine devam edenlerin oranı ise, ortalama yüzde 60.

Yoksulluk, düşük sosyal statü ve cinsiyet ayrımcılığının yetişkinliğe giden yolda en büyük engeller olduğu belirtilen raporda, gençlerin korunmasına ve eğitimine daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunuldu.