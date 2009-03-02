Yılda 100 bin Hint kadını yanarak ölüyor

Hindistan'da yılda yüz binden fazla kadının yanarak öldüğü, bunlardan çoğunun ya kendini yaktığı ya da yakıldığı bildirildi.



İngiltere'de yayımlanan tıp dergisi Lancet'te yer alan araştırmada, yanarak ölen genç kadınların sayısının, aynı nedenlerle ölen erkeklerden üç kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.



Yanarak ölen kadınların çoğunun 15-34 yaşları arasında olduğu kaydedildi.



Araştırmada, bu ölümlerin çoğunun, ev içi şiddetin sonucu olduğu belirtildi.



Hindistan'da ev içi şiddetin ciddi bir sorun olduğu; çıkan anlaşmazlıklarda kadınların üstlerine gaz yağı dökülerek yakıldığı ve olayın "mutfakta meydana gelen kazadan kaynaklandığının" iddia edilerek üzerinin örtüldüğü bildirildi.



Lancet'in yaptığı araştırmada, 2001'de yangınlarla bağlantılı olarak 163 bin kişinin öldüğü, bunun o yılki tüm ölümlerin yüzde 2'sini oluşturduğu belirlendi. Ölenlerin 106 binden fazlasının, yani yüzde 65'inin kadın olduğu kaydedildi.



Araştırmanın ortak yazarlarından Prachi Sanghavi yanmayla ilgili ölümlerin mutfak kazaları, kendini yakma ve ev içi şiddet sonucunda olduğunu söyledi.

