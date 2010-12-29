-YILBAŞINDA OTOBÜS VE METRO MESAİDE ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmeleri için tüm birimlerini hazır hale getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, EGO otobüsleri, 31 Aralık gecesi 2011 yılına dışarıda ''merhaba'' diyecek başkentlilerin talepleri doğrultusunda, ana hatlarda saat 02.30'a, Ankaray ve metrolar ise saat 02.00'ye kadar hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı eğlencesinin gece geç saatlere kadar süreceğini dikkate alarak, gıda ağırlıklı alışveriş merkezlerinde yapılan denetimlerine ağırlık vererek, bu denetimlerini yılbaşı öncesinde ve sonrasında da sürdürecek. Kent içi ulaşımda düzenliliği sağlamak için halkın yeni yıl ziyaretlerini de rahatça yapabilmelerini temin etmek amacıyla ulaşım ekiplerine de takviyede bulunan Zabıta Daire Başkanlığı, çevre ve gürültü kirliliği şikayetlerini değerlendirerek, eğlence ve konaklama merkezlerini de nöbetçi ekiplerle kontrol edecek. ASKİ, yılbaşı gecesi, olası su ve kanal arıza durumları ve acil arızaların giderilmesi için 24 saat boyunca nöbetçi ekipler bulunduracak, yangın ve trafik kazalarına karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler hazır olacak. ALO 188 doğum ve cenaze hizmetleri de yılbaşında kesintisiz sürecek. Ayrıca, kış şartlarına uygun olarak bulvar, ana cadde ve yolların açık tutulması için Fen İşleri Daire Başkanlığı araç ve personelini de hazır bulunduracak. Vatandaşlar belediye ile ilgili ihtiyaç ve şikayetlerini şu telefonlara iletebilecek: Mavi Masa: 153 Su ve Kanal Arıza: 185 İtfaiye: 110 Alo Cenaze: 188 Alo Doğum: 188 Zabıta: 231 79 84 – 229 66 91