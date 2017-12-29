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Yılbaşında 'Noel baba', 'kestaneci, 'dilenci', 'baloncu' güven timleri görev yapacak

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yılbaşı gecesi, 'Noel baba', 'kestaneci, 'dilenci', 'baloncu' kılığında görev yapacak Güven Timleri, şüphelilere anında müdahale edecek

29 Aralık 2017 19:32

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da yılbaşı gecesi, \'Noel baba\', \'kestaneci, \'dilenci\', \'baloncu\' kılığında görev yapacak Güven Timleri, şüphelilere anında müdahale edecek.
Antalya\'da polis yeni yıla vatandaşın huzur içinde girmesi için bir dizi önlem aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Güven Timleri, yılbaşı gecesi kılıktan kılığa girip suçlara ve suçlulara anında müdahale edecek. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi\'nde bir araya gelen Güven Timleri, son hazırlıkları gözden geçirdi. Özellikle halkın yoğun olduğu yerlerde \'Noel baba\', \'kestaneci, \'dilenci\', \'baloncu\', çiçek satıcısı kılığında görev yapacak Güven Timleri, vatandaşın huzur izinde yeni yıla girmesini sağlayacak.

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