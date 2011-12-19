-Yılbaşında kredi kullanımına dikkat! -Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Kaya: -''365 günün bir gününü hediye ile mutlu hale getirip, 364 gününü hüzünlü yaşamaya, karşımızdaki insana asık yüzlü suratımızı göstermeye hakkımız yok'' -''2012 tüketicinin israf değil, tasarruf yılı olmalı'' SAKARYA (A.A) - 19.12.2011 - Veysel Kara - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, yılbaşı ve özel günler dolayısıyla düzenlenen kampanyalarda vatandaşların gereksiz tüketime teşvik edildiğini belirterek ''365 günün bir gününü hediye ile mutlu hale getirip, 364 gününü hüzünlü yaşamaya, karşımızdaki insana asık yüzlü suratımızı göstermeye hakkımız yok'' dedi. Bayramlarda ve özel günlerde düzenledikleri kredi kampanyalarıyla tüketicileri kredi kullanmaya teşvik eden bankalar, yaklaşan yılbaşı için de cazip şartlarda kredi paketleri hazırladı. Hazırladıkları kredi paketlerini tüketicilere, televizyon reklamı, gazete ilanları ve internet aracılığıyla duyuran bankaların kredi rekabeti yılbaşı öncesinde de devam ediyor. Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, özel günlerde bankaların düzenlediği kredi kampanyalarının tüketicilerin bütçe açığının artmasına neden olabileceğini söyledi. Bankaların para kazanma arzusuyla hareket ederek tüketiciyi borçlandırma çabası içinde olduğunu savunan Kaya, vatandaşların harcama yaparken bütçelerini dikkate almaları gerektiğini ifade etti. Tüketicinin kredi kullanmadan önce kendi bütçesini düşünerek hareket etmesini tavsiye eden Kaya, şöyle devam etti: ''Yılbaşını illaki tatillerde, yurt dışında geçirmek gerekmiyor. Kısa vadeli mutluluklar için uzun vadeli huzursuzlukları yaşamaya hakkımız yok. Çocuklarımıza, ailemize, çevremize bunu yaşatmaya da hakkımız yok. Kaldı ki artık bankalar borçlarından dolayı kişinin kendisini değil, kayınpederini, annesini, babasını, bacanağını arayıp, 'Biliyor musunuz? Şu şahsın bize borcu var' gibi tacizler yapıyorlar. İtibarsızlaştırma yapıyorlar.'' Kaya, vatandaşların kendi yönetimlerindeki bütçelerinin kontrolünü kaybetmemek için dikkatli olması gerektiğini anlatarak, ''365 günün bir gününü hediye ile mutlu hale getirip, 364 gününü hüzünlü yaşamaya, karşımızdaki insana asık yüzlü suratımızı göstermeye hakkımız yok. Kimse bizden hediye beklemiyor. Sadece güzel bir söz ve tebessüm bekliyor. Şekil şartlarını bırakıp işin özüne inmemiz gerekiyor. Bir de kalkıp yeni hediye borçlanmalarıyla borç stokumuzu daha da artırmayalım'' diye konuştu. -''2012 tasarruf yılı olmalı''- Bazı kredi kartı kullanıcılarının bir kredi kartından çekim yaparak diğerine olan borcunu ödediğini anımsatan Kaya, ''Tüketici ihtiyaç kredisi alıp kredi kartı borçlarını kapatıyor veya ihtiyaç kredisini ödeyemiyor, yeniden yapılandırmaya gidiyor. Bankalar da aslında Türkiye'de bir kriz havası oluşmasın diye, vatandaşın sicillerinin temiz tutulmasını sağlamaya çalışıyorlar. Oysa reel durum bu değil. Reel durum bugün 49 milyon adet kredi kartı kullanılıyor. 26 milyon kişi kredi kartı kullanıcısı. Kişi başına ortalama 2 tane kredi kartı düşüyor.'' dedi. Tüketicilerin bankalara olan kredi borçları toplamının gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Kaya, şunları dile getirdi: ''Günümüzü gün etme harcamaları olarak kullanıldı bunlar. Dolayısıyla 'zararın neresinden dönersek kardır' deyip, özellikle 2012 yılını kendimizi toparlama yılı olarak görmeliyiz. 2012 artık israf değil, tasarruf yapacağımız bir yıl olmalı. 2012 tüketicinin israf değil, tasarruf yılı olmalı. Yeterince israf ettik, harcadık biraz tasarruf edelim.'' -BDDK'nın kredi kartları ile ilgili düzenlemesi- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartları ile ilgili düzenlemesine de değinen Kaya, kredi kartı sahiplerinin yeni düzenlemeyle ödeyebilecekleri limitlerde kredi kartı kullanacağını hatırlattı. Kredi kartı harcamalarının kontrol edilebilir bir seviyeye çekilecek olmasının gereksiz tüketimi azaltacağını anımsatan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: ''Fuzuli harcamaları 'evime yeni mobilya alayım', 'gereksiz elektronik cihazlar alayım, nasıl olsa kredi kartım var' politikaları artık duracak. Reklamların bombardımanındaki tüketici, kartın limitinden çok aylık geliri oranında harcama yapmaya yönelecek. Çünkü kartın limiti, aylık gelirine göre ayarlanmış olacak. Önceden geliri olmasa dahi kartın limiti oranında kullanabiliyordu vatandaş. Bu sefer bunu yapmayacak.'' (VKR-NC-NİF)