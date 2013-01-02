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Yaşam

Yılbaşında havai fişekleri izleyen çocuk vuruldu

İzmir'de yılbaşında atılan havai fişekleri evinin balkonundan izleyen çocuk başından vuruldu

02 Ocak 2013 09:56

İzmir’de yeni yılın ilk dakikalarına girildiği anlarda maganda kurşunu yine bir ailenin yüreğini yaktı. Havai fişek gösterisini izleyen 11 yaşındaki Arif Dallı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından açılan ateş sonucu başından vuruldu. Ağır yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Bornova Mevlana Mahallesi’nde akraba ziyaretine giden Dallı çiftinin oğlu Arif Dallı, akrabalarıyla birlikte havai fişek gösterisini izlemek amacıyla binanın teras katına çıktı. Fişeklerin aydınlattığı gökyüzünü izleyen küçük Arif, bir anda yeri yığıldı. Şerafettin Dallı oğlunu otomobiliyle hemen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Hastanede çocuğun başından vurulduğu ortaya çıktı. Durumu öğrenen aile şoke oldu. Nihat Gündüz İlköğretim Okulu öğrencisi olan Arif Dallı, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.


'Yeni yıl zehir oldu'


Çocuğun başındaki mermi çekirdeğinin hayati risk oluşturduğu için çıkarılmadığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastanede endişe içinde bekleyen baba Şerafettin Dallı, “Magandalar artık durdurulsun. Yeni yıl bize zehir oldu. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın, Başka Ariflerin başına bu olaylar bir daha gelmesin. Silahlanmaya son verilsin. Ciğerimiz yanıyor” dedi.

Öte yandan polis ekipleri dedektörler yardımıyla olay yeri çevresinde boş kovan araştırması yaptı. Polisler, sokak sakinlerinin de kapılarını çalıp olayla ilgili bilgileri olup olmadığını sordu. Çocuğa isabet eden merminin, alnının üstünden girdiği, yakın mesafeden ateş edilme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Geçen yıl ağustos ayında, bir parkta oynarken yine bir maganda kurşununa kurban giden altı yaşındaki Umut Ceylan’ın katil zanlısı iki ay sonra bulunabilmişti.

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