Yılbaşında hava durumu

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Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de bugün için gündüz sıcaklığının 16-18 derece olduğunu söyledi.

Gün boyu yağışların aralıklarla süreceğini ifade eden yetkililer, akşamdan sonra yağışların ve lodosun kesileceğini, sıcaklığın azalacağını bildirdi.





Gündüz sıcaklığının yarın 10 dereceye kadar gerileyeceğini ifade eden yetkililer, “Çarşamba gününden itibaren bölgemiz Akdeniz üzerinden gelecek ılık havanın etkisine girecek. Lodosla birlikte sıcaklıklar yükselecek. Gündüz sıcaklığı 15 dereceye kadar çıkacak” dedi.





Yetkililer, lodosun etkisiyle 31 Aralıkta hava sıcaklığının 7 derece civarında olacağını, kar veya yağmur beklenmediğini belirtti.





Yılbaşı gecesini bahar tadında yaşayacak





Yılbaşı akşamı ve 2010 yılının ilk gününde İstanbul'da, mevsim normallerinin üzerinde ve ılık bir havanın hakim olacağı bildirildi.





Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, sabah saatlerinde hissedilen lodosun kara yele dönmesiyle kentte sıcaklığın hissedilir derecede düştüğünü ve 18 dereceden 11 dereceye indiğini hatırlattı.





Yine öğleden sonra başlayan yağışın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini aktaran Yıldırım, İstanbul'da havanın yarın parçalı bulutlu ve beklenen en yüksek sıcaklığın 11 derece, çarşamba günü parçalı bulutlu ve 13 derece olacağını kaydetti.

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Yılın son günü ise yine parçalı ve çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Sıcaklık ise mevsim normallerinin üzerine çıkarak 16 derece civarında olacak. Yılın ilk günü de havanın ılık geçmesini ve sıcaklığın 18 derece olmasını bekliyoruz. Yılbaşı gecesi saat 00.00 civarında sıcaklık, 12-13 derece civarında olacak. Perşembe ve cuma günleri gerçekleşecek ve zaman zaman kuvvetli esecek lodos nedeniyle sıcaklıklar artacak. Yani, bu sene yılbaşında ılık ve mevsim normallerinin üzerinde bir hava yaşanacak.





Ancak, lodosun zaman zaman kuvvetlenmesi, perşembe ve cuma günleri deniz ulaşımında aksamalara ve soba zehirlenmelerine neden olabileceğinden vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz.”



Erzurum'da sıcak aralık





Erzurum'da son 6 yılın en sıcak aralık ayını geçirdi. Kara kışın en şiddetli geçtiği aralık ayında havaların sıcak gitmesi yüzünden hem halk doğalgaz faturalarında önemli tasarruf elde etti, hem de hava kirliliği önemli ölçüde azaldı.





Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Erzurum'da, 1988 ile 2007 yılları arasında aralık ayında ortalama sıcaklık eksi 7.4 derece olurken, bu yıl aynı dönemde sıcaklık ortalaması eksi 1.4 derece oldu. Aralık ayının son günlerine yağmurla giren Erzurum’a bir ay boyunca çok az kar yağdı.





Kar az yağdığı için kent içi, şehirlerarası yollar ile kırsal alanda da kar temizleme çalışması yapılmadı. En düşük hava sıcaklığı geceleri eksi 11 dereceye kadar düşerken, 28 Aralık 2002’de ise eksi 37 derece olarak ölçüldü.