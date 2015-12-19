Yılbaşında hangi ünlü nerede çıkıyor?

Ünlü isimler 2016 yılını sahnede karşılayacak. Peki, yılbaşında hangi sanatçı nerede sahneye çıkacak? İşte sanatçıların 2016 yılbaşı sahne programları...

Hande Yener, Beşiktaş Belediyesi’nin organizasyonuyla Akmerkez’in önünde halk konseri verecek. 31 Aralık gecesi İstanbullulara büyük bir görsel şov ve müzik ziyafeti sunmaya hazırlanan Yener’e konserde 30 kişilik dans ekibi eşlik edecek. Konser için 500 metrekarelik dev bir sahne kurulacak.

Demet Akalın, yılbaşı gecesi iki yerde birden sahne alacak. Şarkıcı ilk olarak saat 21.00’de Wyndham Grand İstanbul Levent’te konser verecek. ArdındanAtaşehir’deki Afro Club’ta sahne alacak. Saat 01.30’da başlayacak konserde Akalın, DJ Suat Ateşdağlı eşliğinde sevilen şarkılarını söyleyecek.

Murat Dalkılıç, yeni yılın ilk gecesini İzmir Arena’da sevenleriyle karşılıyor. Kendisi de İzmirli olan şarkıcı, hareketli şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak.

Banu Zorlu, İstanbul Martı Hotel’de sahneye çıkacak. 20.30’da konserine başlayacak olan Zorlu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalacak.

MFÖ, yeni yılda Suada Club’ta sahneye çıkacak. Grup, unutulmaz şarkılarıyla konukları zamanda keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Yeni yıla MFÖ şarkılarıyla girmek istiyorsanız, yerinizi bir an önce ayırtın.

Ziynet Sali, Cevahir Otel Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser verecek. 2 bin kişilik salonda konser verecek olan şarkıcı gecede Cengiz Abazoğlu imzalı 3 kostüm değiştirecek.

Toprak Kokusu adlı yeni halk müziği albümünü çıkaran Şevval Sam, yılbaşı gecesi Şişli’de hizmet veren Günay Restorant’ta sahne alacak. Sam, yeni albümündeki türkülerin yanı sıra sevilen şarkıları söyleyecek.

Başkent’te metro vagonları ve Kızılay’da sokak sanatçılığı yaparak müzikal yaşamına başlayan Koray Avcı yeni yıla Ankara’da girecek. 2015’te çıkardığı “Aşk İle” albümü büyük beğeni toplayan Avcı, Jolly Joker Yılbaşı Özel konserinde sahne alacak. Genç şarkıcı, her telden şarkılarını Başkentliler ile birlikte seslendirecek.

Tarkan, 2016 yılını Kıbrıs’ta karşılayacak. Ünlü şarkıcı, Girne’de açılan 7 yıldızlı Elexus Convention Center’da konser verecek.