Yılbaşında 4 ilçeye çıkan yollar kapalı (1)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL. (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy\'e çıkan yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, \"Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00\'dan, Taksim Meydanı\'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00\'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00\'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00\'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00\'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır\" denildi.



