Bu sene yılbaşı perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla geçen yılki gibi 4 gün olması gündemde. Resmi açıklamayı hükümet yetkilileri yapacak.

Radikal’de yer alan habere göre, yeni yıla artık sayılı günler kaldı. Herkesin aklında aynı soru var. "Yılbaşı tatili kaç gün olacak?" Bu sene yılbaşı perşembe gününe denk geliyor. Eğer 31 Aralık Perşembe günü tatil edilirse, 1 Ocak Cuma günü ve hafta sonu ile birlikte yılbaşı tatili 4 gün olacak.

2016 yılbaşı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla yılbaşı tatilinin olup olmayacağı tartışma yarattı.

Bu sene yılbaşı perşembe gününe denk geliyor. Eğer 31 Aralık Perşembe günü tatil edilirse, 1 Ocak Cuma günü ve hafta sonu ile birlikte yılbaşı tatili 4 gün olacak. Fakat henüz 2016 yılbaşı tatili ile ilgili açıklama yapılmadı. Yılbaşı tatili için bakanlıktan resmi açıklama bekleniyor.

2015 yılbaşı tatili kaç gün olmuştu?

Geçen sene yılbaşı tatiline 2 Ocak 2015 de dahil edilmişti. 2 Ocak 2015'te tüm çalışanlar idari izinli sayılmıştı. Böylece 4 gün tatil yapılmıştı.