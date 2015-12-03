T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

2016 yılbaşı bu sene perşembe gününe denk geliyor

03 Aralık 2015 16:19

Bu sene yılbaşı perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla geçen yılki gibi 4 gün olması gündemde. Resmi açıklamayı hükümet yetkilileri yapacak.

Radikal’de yer alan habere göre, yeni yıla artık sayılı günler kaldı. Herkesin aklında aynı soru var. "Yılbaşı tatili kaç gün olacak?" Bu sene yılbaşı perşembe gününe denk geliyor. Eğer 31 Aralık Perşembe günü tatil edilirse, 1 Ocak Cuma günü ve hafta sonu ile birlikte yılbaşı tatili 4 gün olacak.

2016 yılbaşı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla yılbaşı tatilinin olup olmayacağı tartışma yarattı.

Bu sene yılbaşı perşembe gününe denk geliyor. Eğer 31 Aralık Perşembe günü tatil edilirse, 1 Ocak Cuma günü ve hafta sonu ile birlikte yılbaşı tatili 4 gün olacak. Fakat henüz 2016 yılbaşı tatili ile ilgili açıklama yapılmadı. Yılbaşı tatili için bakanlıktan resmi açıklama bekleniyor.

 

2015 yılbaşı tatili kaç gün olmuştu?

 

Geçen sene yılbaşı tatiline 2 Ocak 2015 de dahil edilmişti. 2 Ocak 2015'te tüm çalışanlar idari izinli sayılmıştı. Böylece 4 gün tatil yapılmıştı.

ETİKETLER

yılbaşı tatiliresmi gazeteyeni yıl2016

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24