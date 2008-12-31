Yılbaşı sofrasına dikkat

Yılbaşı akşamında çok çeşitli yemeklerden hazırlanan sofraların, sınırsız tüketim halinde kâbusa dönüşebildiği, yılbaşı sonrası meyve, sebze ve salata desteğiyle yapılacak birkaç günlük diyetin faydalı olacağı bildirildi.



Özel Medicana İnternational Ankara Hastanesi Uzman Diyetisyeni Müge Özturna, yaptığı açıklamada, yılbaşı akşamı ve ertesi gün, hazımsızlık, fazla alkol tüketimi, ishal ve kan şekeri yüksekliğinden kaynaklanan sağlık problemleriyle hastanelere başvuruların arttığını belirtti.



"Yılbaşı akşamları, çok çeşitli yemeklerden hazırlanan sofralar, sınırsız tüketim halinde kâbusa dönüşebiliyor" uyarısında bulunan Özturna, yılbaşı gecesi bazı beslenme ilkelerine dikkat etmek gerektiğini vurguladı.



"Yılbaşı akşamı fazla yemek yeneceği" fikrinden yola çıkılarak, gündüz aç kalınmasının yanlış olduğuna işaret eden Özturna, aç kalan bir vücudun, aldığı besinleri yakmak yerine, bir sonraki açlıkta kullanmak üzere depolama eğilimine girdiğini kaydetti.



Hafif bir öğle yemeği ve ara öğünlerle akşama hazırlık yapılabileceğini, aralarda meyve tercih edilebileceğini anlatan Özturna, bisküvi, kurabiye, poğaça tarzı atıştırmalardan uzak kalınmasını önerdi.



Akşam üzeri kan şekeri düşüklüğünün, akşam yemeğinde ise fazla açlığın engellenmesi amacıyla düşük kalorili 1-2 porsiyon meyve tüketilebileceğini ifade eden Özturna, yılbaşı akşamı hindi tüketilmesinin de faydalı olacağını belirtti.



Kırmızı etin ise ızgara, buğulama veya haşlama şeklinde pişirilmesinin yerinde olacağını ifade eden Özturna, menüde vitamin, mineral ve posa içeriği yüksek salata ve zeytinyağlı sebzelerin de yer almasının önemine işaret etti.



Öneriler



Özturna, yılbaşı akşamı ve sonrasında beslenmede şunlara dikkat edilmesini önerdi:



-Yılbaşı akşamı patlıcan ezmesi, yoğurtlu havuç gibi hafif sebze ağırlıklı mezeler tercih edilmelidir. Hazırlanan mezelerden tabağınıza birer kaşık alıp, porsiyonu yinelemezseniz hem tadımlık hem de doyumluk bir keyif yaşarsınız.



-Ordövr tabağında yer alan şarküteri ürünlerinin yarısını veya üçte birini tüketin. Çünkü peynir, salam, pastırma, mayonezli mezeler yüksek kalorilidir.



-Kalsiyum ve protein içeren süt ve yoğurt grubu mutlaka tüketilmelidir. Ayran, yoğurtlu salata, yoğurt, yoğurtlu makarna gibi seçenekler tercih edilebilir.



-Pilav, makarna, çorba, dolma, ekmek, kestane gibi besinler karbonhidrat grubundadır. Bu besinlerin enerji içerikleri yüksektir ve kan şekerini hızla yükseltir. Karbonhidrat grubundan besin seçilirken mutlaka posa miktarının yüksek olmasına dikkat edilmeli ve bu gruptan en fazla 1 veya 2 tür besin seçilmelidir.



-Bulgur pilavı, kepekli ekmek, kepekli makarna gibi glisemik indeksi düşük olanlar tercih edilmeli ve tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir.



-Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yemeği kestaneli pilav tercih edilecekse, ekmek ve çorba yerine tüketilmeli ve 5-6 kaşıkla sınırlandırılmalıdır.



-Çok fazla çeşitte ve yağlı besin tüketimi mide bulantısı, hazımsızlık, ishal gibi sağlık problemlerine yol açacağından, mümkün olduğu kadar yağsız, az çeşitte besin tüketilmeye özen gösterilmelidir.



-Dışarıda yemek yenecekse, hazırlanan yemeklerin içerikleri bilinmeli ve ilk defa tüketilen yemek çeşidi ve besin varsa, alerji, hazımsızlık, gaz gibi problemlerle karşılaşmamak için dikkatli tüketilmelidir.



-Hazımsızlık ve şişkinliğin engellenmesi için yemek yavaş yenmeli ve iyi çiğnenmelidir. Bu yöntem çabuk doymamıza ve daha az besin tüketimine de sebep olacaktır.



-Fazla miktarda, hele hızlı ve büyük lokmalar halinde besin tüketmek, tansiyonu artırıp, kalbi sıkıştırabilir. Yılbaşı gecesi acil servislerde halk diliyle "mide fesadı" denilen, sindirim sorununu yaşayan ve midesi yıkanan çokça hastaya rastlayabilirsiniz. Yavaş yavaş ve azar azar yemek gerçekten çok önemlidir.



-Doygunluk sağlandıktan sonra, sofrada oturmak yemek miktarının artmasına sebep olur. Bu yüzden yemek bitiminde sofradan kalkılmalıdır.



-Şekerli besinler yüksek enerji içerir ve kan şekerinin hızla artmasına sebep olur. Bu yüzden, tatlılar yemekten sonra ara öğün olarak tüketilmeli, kalorisi ve yağ içeriği yüksek hamurlu tatlılar yerine, tarçın ile fırında pişirilmiş incir tatlısı, kabak tatlısı gibi meyveli veya sütlü tatlılar tercih edilmelidir.



-Kuruyemiş olarak en fazla bir avuç fındık ve ceviz tercih edilmelidir.



-Yemekten sonra ara öğün olarak miktarlarına dikkat edilerek, 2-3 porsiyon meyve tüketilebilir.



-Yatmadan 2 saat önce yemek tüketimi sonlandırılmalıdır.



-Yılbaşı akşamı en önemli konulardan biri de alkol tüketimidir. Hem yemek hem de alkol fazla alındığında kalori çok artar. Bu durumda baş ağrısı, yorgunluk, mide ağrıları, bulantı, kusma, ağırlık hissi ortaya çıkar. Rakı, votka, viski gibi yüksek alkol içerenler yerine, şarap, şampanya veya bira gibi düşük alkol içerenler tercih edilebilir. Kadınlar için en fazla 2 kadeh, erkekler için de en fazla 3 kadeh gibi bir sınırlama faydalı olacaktır.



-Diyabet, kalp hastalığı, böbrek ve karaciğer gibi kronik hastalığı olan ve diyet uygulayanlar buna mutlaka devam etmeli, yemek istediği besinleri diyetisyene danışarak öğünlerine katmalıdır.



-Yeni yıl akşamının sonrasında, beslenmenize ekleyeceğiniz meyve, sebze, salata desteği ile yapacağınız birkaç günlük diyet, hem vücudunuza iyi gelir hem de yeni yılda yapmak istediklerinizi size hatırlatacak bir kür olur.



-Yılbaşı ertesinde, aldığınız fazla kaloriyi yakmak için açık havada yapacağınız 1-1.5 saatlik bir yürüyüş de çok iyi olur. Hem oksijenlenmiş hem de kalori yakmış olursunuz.



(AA)

