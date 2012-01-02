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Yaşam

Yılbaşı partisine göndermeyen babaya bıçak

İzmir Karşıyaka’da Ö.P. (28), ablasının işyerinin düzenlediği yılbaşı partisine gitmek istedi...

02 Ocak 2012 02:00

T24 - İzmir Karşıyaka’da Ö.P. (28), ablasının işyerinin düzenlediği yılbaşı partisine gitmek istedi. Muhsin P. (68), büyük kızına partiye gitmesi için izin verirken Ö.P.’yi göndermemesi üzerine, Ö.P. babasını bıçakladı.


Duruma sinirlenen Ö.P., sürekli alkol alıp görme bozukluğu olan annesine ve kardeşlerine şiddet uyguladığı öne sürülen, bu yüzden sık sık kavga ettiği babası Muhsin P. ile tartışmaya başladı. Çabalarına rağmen partiye gitmek için izin alamayan Ö.P., babasını karnından bıçakladı. Muhsin P., gelen 112 ekibince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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