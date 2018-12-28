Yılbaşı öncesi satışa hazır 400 litre sahte içki ele geçirildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, 19 litrelik damacanalarda satışa hazır toplam 400 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte içki üretip satışını yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, bir süredir takibe alınan R.A.\'nın evinde yapılan aramada 19 litrelik damacanalara doldurulmuş, satış hazır 400 litre sahte içki ve bu içkilerin yapımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. R.A. gözaltına alındı.



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