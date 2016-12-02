Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde dağıtılmak üzere olan 156 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Yılbaşı öncesi şehirdeki denetimi arttıran ekipler, Zonguldak-İstanbul karayolu üzerinde şehre kaçak yollardan sokulmak üzere kaçak içki ele geçirildi. Kozlu ilçe girişinde uygulama yapan ekipler sabah saat 06.00 sıralarında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, aracın arka bölümünde kaçak rakı şişelerinin olduğunu belirledi.

Ekipler, yılbaşı öncesinde şehre kaçak yollardan sokulmak istenen 156 şişe kaçak rakı ele geçirdi. Ele geçirilen rakılar imha edilmek üzere götürülürken yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.