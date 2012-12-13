Yılbaşı ikramiyesine 272 bin 727 adet çeyrek altın alınabiliyor

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde vereceği ve şimdiye kadarki en büyük ikramiye olan 45 milyon lira bir kamu bankasınca sergilendi.

Milli Piyango İdaresi'nin bu yıl 45 milyon lira olarak belirlediği yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi, zengin-fakir herkesin hayallerini süslüyor. Büyük ikramiye, en küçük kağıt para olan 5 liralık 9 milyon adet banknot haline getirilip, uç uca eklendiğinde İstanbul'dan Macaristan'a kadar uzanıyor.

45 milyon liralık rekor ikramiye, 200 liralık banknotlar halinde 255 kilo olarak hesaplanıyor. 100 liralık banknotlar haline getirildiğinde ise 45 milyon liranın ağırlığı 500 kiloya ulaşıyor.



İkramiye, 335 otomobil ağırlığında



Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 369 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının 1.100 kilogram olduğu göz önüne alındığında bu da 335 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 225 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde Boğaz Köprüsü'nün yaklaşık 24 katı uzunluğuna erişiyor. En küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlardan oluşursa da 1.170 kilometre uzunluğa sahip oluyor. Bu uzunluk, Adana'nın Seyhan ilçesi ile Edirne arasındaki mesafeye denk geliyor. Aynı şekilde 5 liralık banknotlar uç uca eklendiğinde İstanbul'dan Macaristan'a kadar uzanıyor.

5 liralık 9 milyon banknot eden 45 milyon liralık ikramiye, yan yana dizildiğinde ise 74 bin 880 metrekare alan oluşturuyor. Büyük ikramiye, 5 liralık banknotlar halinde yan yana dizildiğinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zeminini 10 kez kaplamaya yetiyor.



Bitirmeye ömür yetmiyor



Büyük ikramiyeyi harcayarak bitirmek de ayrı bir çaba gerektiriyor. Öyle ki 45 milyon liralık büyük ikramiye talihlisi, hiç bir yatırımda bulunmadan her gün düzenli olarak 2 bin lira harcama yapması halinde bile ikramiyeyi ancak 62 yılda bitirebilecek.

Yılbaşı özel çekilişinde verilecek 45 milyon lira ile 200 bin liralık 225 ev, 100 bin liralık da 450 ev alınabiliyor. Büyük ikramiye ile ayrıca 68 bin 182 adet cumhuriyet altını, 272 bin 727 adet de çeyrek altına sahip olunabilecek.



Faizi bile zengin edecek



Bu arada, 45 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi, talihlileri faiziyle bile zengin edecek. 45 milyon liranın bankaya yatırılması halinde, yüzde 8,50 faiz üzerinden yıllık net getirisi 3 milyon 242 bin lirayı buluyor. Bunun günlük faizi de 8 bin 883 lira olarak hesaplanıyor.

Büyük ikramiyenin 1 aylık mevduata yatırılması durumunda da (yüzde 8,50 faiz üzerinden) 284 bin 262 lira aylık net faiz elde edilecek.