Yılbaşı ikramiyesi 40 milyona çıkıyor



T24 - Milli Piyango İdaresi, geçen yıl 35 milyon lira olan yılbaşı büyük ikramiyesini bu yıl 40 milyon liraya çıkarma kararı aldı.





Milyonlarca insanın hayalini süsleyen yılbaşı büyük ikramiyesi belirlendi. Milli Piyango Genel Müdürlüğü, bayilerden ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geçtiğimiz yıl 35 milyon lira olan büyük ikramiye tutarına bu yıl 5 milyon lira zam yapma kararı aldı. Alınan karara göre 2011 yılbaşı büyük ikramiyesi 40 milyon liraya yükseldi.







Günlük faizi bile 6 bin 256 lira





Star'ın haberine göre yılbaşında verilecek olan 40 milyon liralık ikramiye, idarenin bugüne kadar verdiği en büyük ikramiye olma özelliğini taşıyor. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı biletlerini Kasım ayından itibaren satışa sunacak. Biletlerin basım işlemleri başladı. Büyük ikramiye ile birlikte yılbaşı biletlerine de zam yapılacak.





Zam oranının henüz belli olmadığını belirten uzmanlar, 40 milyon liralık ikramiyenin getirisinin de, büyük olacağını vurguladı. Buna göre ikramiyenin tek kişiye çıkması halinde, talihli günlük 6 bin 256 lira, aylık 187 bin 698, yıllık 2.3 milyon liralık faiz getirisine sahip olacak.





Yılbaşı büyük ikramiyesi için belirlenen 40 milyon liranın, birçok kamu kurumunun 2012 yılı bütçesinden daha fazla olması da dikkat çekti. Örneğin, Anayasa Mahkemesi’nin 24.7 milyon liralık, Milli Güvenlik Kurumu Genel Sekreterliği’nin 14.3 milyon liralık, Kamu Düzeni Güvenliği Müsteşarlığı’nın 19.1 milyon liralık ödeneği, büyük ikramiye tutarının altında kaldı.





