T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yılbaşı için otobüs biletleri tükendi

Vatandaşların mağdur olmaması için 4 bin 500 ek sefer düzenlenecek

27 Aralık 2015 13:38

Yılbaşı tatili dolayısıyla karayoluyla 8 milyon yolcu taşımayı hedefleyen otobüs firmalarının, biletlerin tükendiğini açıkladı.  Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım vatandaşların mağdur olmaması için  29 Aralık Salı ve 4 Ocak Pazartesi günleri için 4 bin 500 ilave sefer konulacağını söyledi.

Hürriyet’in haberine göre bilet fiyatlarına zamlı tarife uygulanacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bilet fiyatlarında değişiklik yok. Firmaların yüzde 30'a varan oranlarda indirim yapma imkanı var ancak tatil sezonlarında uygulamıyorlar. Bu nedenle bilet fiyatlarına zam yapılmış gibi algılanıyor. Otobüs firmaları, genellikle mayıs ayının ikinci yarısında arz-talep dengesine göre bilet fiyatlarını artırır" ifadelerini kullandı.

Yılbaşı tatili dolayısıyla yollarda yoğun trafik akışı olacağını anımsatan Yıldırım, yolculara, kış şartlarını da dikkate alarak gerekli tedbirleri almaları uyarısında bulundu.

ETİKETLER

yılbaşıotobüsbilettükendine kadarfiyat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24