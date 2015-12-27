Yılbaşı için otobüs biletleri tükendi

Yılbaşı tatili dolayısıyla karayoluyla 8 milyon yolcu taşımayı hedefleyen otobüs firmalarının, biletlerin tükendiğini açıkladı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım vatandaşların mağdur olmaması için 29 Aralık Salı ve 4 Ocak Pazartesi günleri için 4 bin 500 ilave sefer konulacağını söyledi.

Hürriyet’in haberine göre bilet fiyatlarına zamlı tarife uygulanacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bilet fiyatlarında değişiklik yok. Firmaların yüzde 30'a varan oranlarda indirim yapma imkanı var ancak tatil sezonlarında uygulamıyorlar. Bu nedenle bilet fiyatlarına zam yapılmış gibi algılanıyor. Otobüs firmaları, genellikle mayıs ayının ikinci yarısında arz-talep dengesine göre bilet fiyatlarını artırır" ifadelerini kullandı.

Yılbaşı tatili dolayısıyla yollarda yoğun trafik akışı olacağını anımsatan Yıldırım, yolculara, kış şartlarını da dikkate alarak gerekli tedbirleri almaları uyarısında bulundu.