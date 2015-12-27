Yılbaşı için biletler tükendi

Yılbaşı tatili dolayısıyla 8 milyon yolcuyu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 4 bin 500 ilave sefer düzenleyecek.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, yılbaşı tatili dolayısıyla yolculukların 29 Aralık Salı günü yoğunlaşacağını ifade ederek, "Ekonomik kriz ve kış dönemine denk gelmesi nedeniyle yılbaşı tatilinde vatandaşlar, tatil yöreleri yerine genellikle kısa ve uzun mesafe yolculukları tercih etti" diye konuştu.



Vatandaşların uzun mesafede uçağı, kayak turizminde de özel araçlarını tercih ettiklerini dile getiren Yıldırım, otobüs biletlerinin tükendiğini ancak yılbaşı tatili yolculuğunda tercihi otobüs olanlar için D1 ve D4 kapsamında 29 Aralık Salı ve 4 Ocak Pazartesi günleri için 4 bin 500 ilave sefer konulacağını söyledi.



Yılbaşı tatili için bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarıda bulundu. Yıldırım, "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın. Tatil dönüşünde sıkıntı yaşanmaması için biletlerin gidiş-dönüş şeklinde alınmalarını öneriyoruz" dedi.



"Bilet fiyatlarında artış yok"





Bilet fiyatlarına zamlı tarife uygulanacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bilet fiyatlarında değişiklik yok. Firmaların yüzde 30'a varan oranlarda indirim yapma imkanı var ancak tatil sezonlarında uygulamıyorlar. Bu nedenle bilet fiyatlarına zam yapılmış gibi algılanıyor. Otobüs firmaları, genellikle mayıs ayının ikinci yarısında arz-talep dengesine göre bilet fiyatlarını artırır" ifadelerini kullandı.