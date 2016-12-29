“Yılbaşı etkinlikleri, Milli Piyango çekilişleri yapılan Türkiye'de neden bir sorun olarak algılanıyor?"

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, T.C. Şişli Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, okullara gönderilen “Yılbaşı Etkinliklerinin Yapılmaması” konul yazıyı Meclis gündemine taşıdı.

Paylan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

1) Yılbaşı etkinliklerinden bahsedilirken kullanılan “kültürel değerlerimize uygun olmaması” ifadesiyle kast edilen nedir?

2) Milli Eğitim Bakanlığı, Noel ve Yılbaşı arasındaki farkı nasıl tanımlamaktadır?

3) “İkinci bir uyarıya mahal vermeden, Noel etkinliklerinin yapılmaması” emriyle, resmi/özel ve azınlık okullarında okuyan, Hıristiyan öğrencilerin kültürel değerlerine uygun olarak Noel bayramını kutlamalarının engellenmesinin gerekçesi nedir?

4) Dini bayramlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kutlaması engellenebilir bayramlar olarak mı değerlendirilmektedir?

5) Yılbaşı etkinlikleri kapsamında, Türkiye’de Milli Piyango çekilişleri yapılırken, insanlar birbirlerine Yeni Yıl hediyeler verirken, okulda çocukların eğlenmesi için düzenlenen etkinliklerle birbirlerine hediye vermeleri neden bir sorun olarak algılanmakta ve engellenmektedir?