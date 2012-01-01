Yılbaşı ekranı sınıfta kaldı



Çağnur Öztürk - T24



Maalesef bayramlarda olduğu gibi yılbaşı ekranından da hiç hazzetmedim. Bayram zamanlarında mesela kanallar özel programlar çekmektense ellerindeki B sınıfı filmleri sürerler ortaya, en azından tv’de ilk kez olan filmlerden koyun derim ben de. Neyse ki Yılbaşı ekranını bayram ekranıyla kıyasladığımda yılbaşı ekranıiçin bir nebze daha kurtarıcı diyebilirim. Ancak bu yıl da dizilerin yeni bölümlerine yılbaşı konsepti uygulandı. Nostalji yayınlarıyla kotaralım diyenler de oldu.



En azından, bir dizi yayınından sonra banttan da olsa bir eğlence programı, konser v.b. çekmeli her kanal. Çünkü izleyici o gün özel olduğunu hissetmek istiyor, onun için özel bir şeyler tasarlandığını bilmek istiyor.



Kanalların iç yapımları bunu ihmal etmemeli. Zaten dış yapım olan dizileri yayınlamak biraz kolaya kaçmak gibi geliyor.



Özenle çekilmiş bant programlar da vardı örneğin CNN Türk’ün yılbaşı özel programı “Yıldızı Parlayanlar”da Mesut Yar ve Nefise Karatay sundu. Star Altın Düetler başarılıydı. Habertürk’te nostalji rüzgarı esti; Oylum Talu ve Cem Davran’ın sunduğu “Yılbaşı Özel”de Nev, Selami Şahin, Seyyal Taner, Neşe Karaböcek, Nil Burak ve Selçuk Ural gibi isimler yer aldı.



Kral Pop TV, Kenan Doğulu’nun Cevahir Otel’de verdiği konseri canlı yayınlandı.



Ancak işte canlı yayının tadı bir başka oluyor. “Disko Kralı” ile Okan Bayülgen yine farkını gösterdi. Programda Bayülgen’e , Aslı Mavitan eşlik etti, özellikle 2011 medya arkası özenle derlenmişti. Önce Ahmet Enes sonrasında da hiç ekranlara çıkmayan Halil Sezai Paracıkoğlu konser verdi. Ben iddia ediyorum ki oyunculuğu sesinden kat kat daha iyi.



2007’de Gold Film’in çektiği Haluk Bilginer, Sumru Yavrucuk, Nevra Serezli, Rojda Demirer, Engin Altan Düzyatan, Cengiz Bozkurt’un da olduğu Sevgili Dünürüm adlı dizide izlediğimde müthiş bir oyuncu ileride çok konuşulacak demiştim. Sonra da Kahve Bahane adlı sitcomda çok başarılıydı. Derim ki yapımcılar Halil Sezai’nin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu unutmasın.





Logo sorunlarına devam



Türkiye’nin ilk özel televizyonu Star TV, haftalardır konuşulan logo değiştirme yenilenme çabasını sonunda uyguladı. Kanal, yeni logosunu dün izleyiciyle buluşturdu.



Star’ın satışından sonra logo değişikliğini tahmin etmiştim ama bu denli büyük değişim beklemiyordum. Başından beri de hiç beğenmediğimi söyledim.



Arjantinli bir ajansın 2 ayda böyle bir logo tasarlaması en şaşırtıcı olanı. Renkli logolu kanallar modası rüzgarı sanırım. IMC TV, Show TV’den tutun da Cevahir AVM’nin logosuna kadar benziyor. Twitter’da da logoya olumsuz eleştiriler ağırlıkta. Tasarımı geçtim Star yazısı fontuna girmiyorum bile…en büyük sorun görüntü üzerinde kayboluyor logo, belirginleştirilmeli kesinlikle.



Ancak Star TV’nin gerçekten bu sene büyük bir atak yapıp gelişim göstereceğini tahmin ediyorum.











