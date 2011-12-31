T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yılbaşı çekilişi başladı

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi başladı. 150 lira ile 500 bin lira arasındaki ikramiyeleri kazanan numaralar belirlendi.

31 Aralık 2011 02:00


T24 - Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi başladı. 150 lira ile 500 bin lira arasındaki ikramiyeleri kazanan numaralar belirlendi.

Şans Topu Çekildi

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen yılbaşı çekilişi başladı. Milli Piyango İdaresi’nin Kızılay'daki binası ile TRT Arı Stüdyosunda gerçekleşen gündüz bölümü çekilişlerinde 150 lira ile 500 bin lira arasında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

Noter huzurunda yapılan çekilişe basın mensupları da ilgi gösterirken, çekilişlerin akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Bu arada büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 21.40'tan itibaren Arı Stüdyosunda gerçekleştirilecek. Saat 21.40'ta 1 milyon liralık ikramiye için 1 çekiliş yapılacak.

Saat 23.10'da şans küreleri bu defa 5 milyon liralık ikramiye için dönecek. Saat 23.55'te ise 40 milyon liralık büyük ikramiye sahibini bulacak.

Yılbaşı çekilişi, saat 00.30'da amorti kazanan 2 numaranın belirlenmesiyle sona erecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24