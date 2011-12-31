T24 -

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen yılbaşı çekilişi başladı. Milli Piyango İdaresi’nin Kızılay'daki binası ile TRT Arı Stüdyosunda gerçekleşen gündüz bölümü çekilişlerinde 150 lira ile 500 bin lira arasında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.Noter huzurunda yapılan çekilişe basın mensupları da ilgi gösterirken, çekilişlerin akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.Bu arada büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 21.40'tan itibaren Arı Stüdyosunda gerçekleştirilecek. Saat 21.40'ta 1 milyon liralık ikramiye için 1 çekiliş yapılacak.Saat 23.10'da şans küreleri bu defa 5 milyon liralık ikramiye için dönecek. Saat 23.55'te ise 40 milyon liralık büyük ikramiye sahibini bulacak.Yılbaşı çekilişi, saat 00.30'da amorti kazanan 2 numaranın belirlenmesiyle sona erecek.