Yılbaşı büyük ikramiyesiyle neler alınıyor?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira oldu. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Peki bu parayla neler yapılabilir?

Talih kuşunun konacağı kişi, kazandığı 70 milyon TL ile 202 bin 898 adet çeyrek altın satın alabilecek.

Büyük ikramiyenin vuracağı talihli, tercihini otomobilden yana kullanır ise, 2018'in ilk on ayında en çok satılan otomobil olan Renault Megane'dan 856 adet alabilecek.

70 milyon TL gayrimenkule yatırmak istenirse, değeri 500 bin TL olan 140 adet konut sahibi olmak mümkün.

Altın, ev ve otomobil dışında büyük ikramiye faizde değerlendirilmek istendiğinde ise, yılda 16 milyon 800 bin liralık faiz getirisi sağlanabileceği görülüyor.

Döviz yatırımı tercih edildiğinde ise, büyük ikramiyenin tamamı ile 12 milyon 867 bin 647 dolar alınabiliyor.